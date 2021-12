Morena arranca confissão de Lívia sobre a morte de Jéssica

O capítulo desta quinta-feira, 9, de Salve Jorge, promete pegar fogo. Isso porque Morena (Nanda Costa) terá mais um duelo com a vilã Lívia (Claudia Raia). A história começará quando a garota do Alemão marca uma emboscada para Lívia em um hotel, sem que a chefe do tráfico de pessoas desconfie.

Quando chegar no local supostamente para dar uma entrevista, a vilã perceberá que foi enganada e tentará fugir, mas será impedida por Morena. Neste momento, Lívia perderá o controle. Vendo o descontrole, a mocinha se aproveitará para mandar a megera ficar longe do seu amado, o capitão Théo (Rodrigo Lombardi).

Será neste instante que a vilã, inconformada com a ordem de Morena, abrirá a boca e contará que matou Jéssica com uma injeção letal. O que Lívia não esperará mais uma vez é que a confissão está sendo gravada. O clima fica tenso e as duas se estranham, com direito a tiro da arma que Morena segura. Confira outros detalhes do capítulo desta quinta aqui.

