Morena ajuda Rosângela a fugir, mas vilã é capturada

A Polícia Federal, em esquema organizado pela delegada Helô (Giovanna Antonelli), vai invadir a boate em Istambul para capturar os integrantes da quadrilha especializada em tráfico de pessoas em Salve Jorge. As cenas estão previstas para serem exibidas na quinta-feira, 15.

Nas sequências, Morena (Nanda Costa) vai flagrar Rosângela (Paloma Bernardi) fugindo do local. Disposta a se livrar de Lívia (Claudia Raia) e ficar com Haroldo (Otaviano Costa), ela tenta se livrar dos seguranças, mas acaba se batendo com a rival, e resolve pedir ajuda. A mocinha ajuda na fuga de Rosângela, já que a ruiva a poupou quando ela forjou sua própria morte na trama. Porém, assim como Lívia e Wanda, Rosângela será presa ao tentar desembarcar no Brasil.

No Rio de Janeiro, antes de embarcar com Maria Vanúbia (Roberta Rodrigues) e de ser presa, Rosângela confessa a Wanda (Totia Meirelles) que pensa em abandonar a quadrilha para aproveitar a boa vida que o advogado pode proporcionar. A vilã alerta que essa saída é arriscada, mas a jovem avisa que não vai desistir dos planos.

Ao saber dessa história, Lívia fica furiosa e manda Rosângela voltar imediatamente para Istambul.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 7? Assista aos vídeos.

