Mônica Iozzi se despede do Vídeo Show

A edição desta sexta-feira, 12, do Vídeo Show, programa da Rede Globo, marcou a despedida da apresentadora Mônica Iozzi. Ela deixa o programa, após dez meses, para se dedicar a carreira de atriz, na própria emissora.

"A gente não quis alardear isso o programa todo. Mas hoje é meu último dia! Ai, gente, vamos fingir que não tem nada acontecendo e que eu volto na segunda-feira? Não vou aguentar isso aqui", disse Iozzi próximo do fim do programa.

"É importante vocês entenderem o contexto desta despedida. Não é decisão da Globo ou da direção do programa", comentou Otaviano Costa, colega de bancada de Iozzi no programa.

"Eu amo o Vídeo Show. Fazemos algo leve para entreter, divertir, distrair dos momentos pesados que estamos vivendo. Não tem como não gostar. E não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sou atriz desde a época do CQC. Essa coisa do entreter me puxa. Pode ser que volte, não é um adeus. Estou muito feliz e satisfeita. Estou saindo porque quero voltar a trabalhar como atriz. E fazer programa diário ao mesmo tempo não dá. Tem filmes e séries. Daqui a pouco estou de volta como atriz na Globo. Só queria deixar claro que adoro fazer essa programa. A equipe é maravilhosa. Mas tem vezes que precisamos fazer as escolhas...", explicou sobre a decisão de deixar o vespertino.

Iozzi volta as telas na nova série de Fernanda Young e Alexandra Machado, Vade Retro!.

Durante a despedida ela também cantou a música Encontros e Despedidas em um dueto emocionante com Otaviano. "Desculpa, Milton Nascimento e Maria Rita", brincou a apresentadora no fim da canção.

Funcionários do programa também participaram da despedida com comentários divertidos, e mentirosos, sobre a personalidade de Mônica. "É uma pessoa difícil de lidar", brincou um funcionário sem mostrar o rosto. "É muito difícil trabalhar com a Mônica", reclamou outro. "Ela entra no ar sempre se maquiando. Parece que não fazemos o nosso trabalho", desabafou uma maquiadora.

"Vai tarde", brincou Joaquim Lopes -- que assumirá temporariamente a bancada ao lado de Ota.

"Queria agradecer o Vídeo Show. Fui muito feliz. Levei bronca pra caramba por falar de política. É uma galera muito do bem. Muito obrigada, Ota, meus diretores. pessoal de casa, obrigada por tudo. Não achei que fosse receber esse carinho. Esse programa será meu para sempre. Vou ficar com saudade", completou Iozzi visivelmente emocionada.

