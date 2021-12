Mônica Iozzi se despede do público em Facebook

A repórter Mônica Iozzi se despediu do CQC (Custe o Que Custar), em seu Facebook, nesta sexta-feira, 20, com uma mensagem em que afirma que quer voltar a se dedicar à carreira de atriz.

Ela começou: "Bonitos, como alguns de vocês já devem saber, eu estou de saída da nossa querida bagaça. Essa foto que postei foi tirada em 2009, no dia em que entrei no CQC. É... Passa rápido. Naquele tempo eu ainda não sabia dar o nó na gravata, não imaginava que teria que trabalhar para argentinos e nem que o cofrinho do Danilo Gentili ser tornaria uma imagem tão presente no meu cotidiano".

A 'Caipiroska', apelido carinhoso dado por Marcelo Tas, ainda comentou que estes foram os anos mais "malucos" de sua vida. "Mas falando sério agora. Foram 4 anos inesquecíveis e, com certeza, os mais malucos da minha vida! rs Muito obrigada pelo carinho, pessoal! É tão bom saber que alguém gostou do seu trabalho. É tão gostoso ouvir: 'Poxa, você vai mesmo sair? Que pena'", escreveu.

Sem deixar o humor de lado, Mônica ressaltou que teve orgulho de participar da atração: "Saio feliz, não só porque a Band deixou todos os meus pagamentos em dia, mas porque também sinto muito orgulho de ter participado de um projeto como o CQC. Apesar de ter que tolerar o Oscar Filho, valeu muito a pena".

Por fim, ela ainda listou o que pretende fazer agora, agradecendo aos fãs pelo carinho: "Ah! E pro pessoal que gostaria de saber o que eu vou fazer agora, a ideia é a seguinte: 1. Ficar um mês na Chapada Diamantina, tomando banho de cachoeira, tocando os cristais e observando calangos; 2. Voltar para São Paulo e retomar meu trabalho como atriz, abandonado desde 2009 o coitado. Foi pra isso que eu estudei, é isso que eu amo. Quem sabe dá certo, né?!".

"Muito obrigada de novo, minha gente! Um ótimo 2014 pra todos! Com menos televisão, mais sexo e livros! Sintam-se beijados!", encerrou.

Vale lembrar que Mônica foi escolhida repórter durante um concurso promovido pelo próprio programa. A Band confirmou, nesta semana, que as últimas aprições da repórter serão em um especial de Natal, que teria sido previamente gravado, e em um compacto dos melhores momentos do ano.

