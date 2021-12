Monica Iozzi renova contrato com salário "polpudo"

Uma das personalidades que mais se destacou na TV este ano, Mônica Iozzi acaba de renovar por mais três anos o contrato com a TV Globo. Segundo o colunista Léo Dias, do Jornal O Dia, a notícia que corre nos bastidores é que o salário da ex-repórter do CQC é bem "polpudo".

Apesar da renovação, a apresentadora do vespertino "Vídeo Show" (Globo) não vai continuar na bancada do programa, assim como foi anunciado no início do mês pela emissora.

"A saída da Iozzi já está prevista desde que ela entrou no programa (ela inclusive já falou isso em algumas entrevistas), mas não temos uma data ao certo", disse o comunicado da Globo.

As primeiras informações dão conta de que Mônica deve deixar o programa no dia 29 de janeiro de 2016 para dar início a alguns projetos no cinema e para fazer a próxima novela das 19h, "Haja Coração", que será a substituta de "Totalmente Demais".

"Estou com um projeto de voltar a atuar no ano que vem. Ainda não estou com uma data específica pra sair, mas não vou permanecer. Adoro apresentar o programa, porém meu coração bate acelerado quando estou no palco, gravando ou filmando. Ano que vem vou fazer dois filmes, mas ainda não tenho data fechada", disse a atriz, em entrevista à Revista Marie Claire.

A próxima colega de Otaviano Costa no "Vídeo Show" ainda não foi escolhida, mas nos bastidores os nomes de Giovanna Ewbank e Fernanda Souza já foram cogitados.

