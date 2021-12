Monica Iozzi participa novamente de "Tomara Que Caia"

Monica Iozzi vai participar pela segunda vez do programa "Tomara Que Caia", da Rede Globo. A emissora anunciou nesta quinta-feira, 17, o nome da humorista e do ator Leandro Hassum como convidados especiais.

O novo convite pode ser atribuído ao sucesso da primeira participação, onde ela conseguiu agradar o público do programa que, desde sua estreia, recebeu críticas negativas e sofre com a queda da audiência.

Durante sua participação, Monica interagiu com o público, citando o "Sai de Baixo", improvisou, errou e pediu para repetir uma entrada. Ela até fez publicidade do "Video Show" desfilando com um cartaz. A humorista ainda mencionou a série mexicana "Chaves", e em uma determinada cena lembrou a apresentadora Xuxa, quando disse "senta lá, Claudia".

