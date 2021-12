Monica Iozzi estreia como repórter no BBB14

Monica Iozzi será a nova repórter do Big Brother Brasil. Ela assinou contrato com a Globo e fará sua estreia nesta terça-feira, 21, quando acontece a terceira eliminação do reality show.

Há dias atrás, a ex- repórter do CQC, da Band, perguntou ais seus seguidores do Twitter sobre o programa: "Bonitos, se vocês tivessem a oportunidade de ironizar, criticar o BBB publicamente... O que diriam?".

Bonitos, se vocês tivessem a oportunidade de ironizar, criticar o BBB publicamente... O que diriam? — Monica Iozzi (@Srta_Iozzi) 10 janeiro 2014

Em dezembro do ano passado, um pouco antes de anunciar que deixaria o CQC, rumores já circulavam sobre a contratação de Monica pela Globo.

Além de trabalhar para o BBB 14, Monica estará gravando o filme Super Pai. No longa ela irá contracenar com Danton Mello, Dani Calabresa e Paulinho Serra. Os ensaios começaram no dia 18.

Primeiro dia de ensaios do filme "Super Pai"!!!!! Com @calabresadani @paulinhoserra10 @kibeloco, Danton Mello e eu! VIVA!!!! VIVA!!!!! — Monica Iozzi (@Srta_Iozzi) 18 janeiro 2014

