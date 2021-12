Monica Iozzi é vaiada e discute com a plateia do 'Popstar'

Se no quesito artístico o "Popstar" deixa a desejar, os atritos que rolam entre os jurados convidados e os competidores compensam a audiência. E neste domingo, 20, houve mais um embate, desta vez entre Monica Iozzi e a plateia do programa.

Monica foi a única entre os dez jurados que não deu seu voto ao jornalista Alex Escobar, que cantou a música "Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida", de Paulinho da Viola. Fernanda Lima, apresentadora do reality show, quis saber o motivo de ela não ter dado "sua estrela" ao competidor.

"É a música favorita da minha mãe", tentou justificar a atriz, sendo vaiada pela plateia e contestada por Escobar: "Você não gosta da sua mãe?", brincou.

Monica não soube dizer exatamente o motivo de não ter dado o seu voto, mas ficou incomodada com as vaias da plateia. A mulher de Alex Escobar foi uma das que vaiaram a atriz. "Essa é a minha opinião e vocês precisam respeitar", disse, com o tom de voz alterado.

O clima só não esquentou porque o próprio Alex Escobar fez questão de dizer que entrou no jogo sabendo que estaria sujeito aos julgamentos e que somente lhe caberia aceitar as opiniões dos jurados.

