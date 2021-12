Monica Iozzi desmente que será repórter do BBB 14

A ex-CQC Mônica Iozzi usou o Twitter na tarde desta terça-feira, 21, para desmentir que será uma repórter do Big Brother Brasil 14, no ar atualmente na Rede Globo. "Não, eu não serei repórter do Big Brother. A internet é terra de ninguém! A gente não deve acreditar em tudo que lê. Aliás, sempre duvide.", escreveu.

Iozzi deixou o programa CQC para se dedicar à carreira de atriz, o que levantou a suspeita de que ela estaria indo para a Globo.

