Monalisa Perrone, da CNN Brasil, testa positivo para o novo coronavírus

Gabriela Prioli, Leandro Karnal e Monalisa Perrone, contratados da CNN Brasil, testaram positivo para a Covid-19 e foram afastados pelo canal de notícias nesta terça-feira, 13. Como a âncora apresentou ao jornal na segunda, 12, o caso dela é o mais preocupante. As informações são do Notícias na TV.

O canal afirma estar seguindo todos os protocolos de seguindo todos os protocolos de segurança e higiene contra o novo coronavírus. Além disso, afirma que todos os funcionários que tiveram algum tipo de contato com a jornalista ficarão em observação.

Carol Nogueira, que apresenta o CNN 360, irá substituir Perrone, enquanto o programa vespertino terá Roberta Russo ao lado de Daniela Lima.

Os casos de Leandro Karnal e Gabriela Prioli - ambos trabalham juntos no CNN Tonight - foram compartilhados por eles em seus respectivos perfis no Instagram. Eles não frequentavam o canal desde a semana passada, quando gravaram o talk show. Até a recuperação da dupla, o programa irá exibir reprises.

O historiador Karnal afirmou que apresenta sintomas leves, como a perca de olfato. No entanto, não apresenta febres ou problemas respiratórios. A advogada Prioli, por sua vez, contou que estranhou o resultado positivo, visto que estava sem sintomas, ou melhor, apenas com uma "alergia leve".

No início da pandemia no Brasil, em março, Mari Palma foi diagnosticada com Covid-19 e foi afastada pela CNN Brasil.

