Modelo baiana será par romântico de Rodrigo Santoro

A próxima novela das 23h da TV Globo, "Velho Chico", terá alguns representantes baianos, mas o destaque ficará para a jovem modelo Marina Nery, de 21 anos, que fará sua estreia na televisão.

Marina participará dos primeiros 21 capítulos da novela e fará par romântico com Rodrigo Santoro. De acordo com a coluna Olá, do jornal Agora São Paulo, os dois tiveram que gravar várias cenas quentes.

"Foi tranquilo, mas não é a coisa mais confortável que já fiz. Todos têm um cuidado, mas não é fácil", disse a morena de olhos verdes, que já participou de diversas campanhas internacionais.

