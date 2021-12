Missão da novela "A Regra do Jogo" é elevar a audiência

A atriz Susana Vieira, que completa 73 anos no próximo dia 23, volta à TV em "A Regra do Jogo", da Globo. Sua personagem, Adisabeba, é uma mulher ambiciosa, de personalidade fortíssima, uma verdadeira sobrevivente. Ela ficou rica vendendo e comprando imóveis no fictício Morro da Macaca.

A história dela é uma das que recheia o enredo da nova novela das nove, escrita por João Emanuel Carneiro e que tem como principal objetivo elevar a audiência no horário nobre.

Adisabeba nasceu em uma família muito pobre no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e foi para o Rio de Janeiro ainda adolescente, onde começou a se prostituir.

"Obcecada pela ideia de vencer na vida, ela acumulou compulsivamente dinheiro com a prostituição para comprar seu primeiro barraco na favela, que revendeu com lucro dois meses depois", indica o perfil da personagem.

A partir daí, ela foi comprando e vendendo outros barracos até abandonar de vez a prostituição e se transformar em uma latifundiária urbana na favela. Com a grana que ganhou, construiu seu império no Morro da Macaca.

Ela tem uma casa inspirada em um palacete, com 18 quartos, que acabou transformando em hostel. No local também funciona um restaurante. Além disso, ela é a dona da boate da favela, a Caverna da Macaca.

O local se tornou sucesso unindo a moçada rica da zona sul do Rio de Janeiro e os moradores da comunidade graças ao trabalho de Tóia (Vanessa Giácomo). Ela é a mocinha da história, uma jovem de caráter inquestionável e que transformou a boate em um acontecimento na cidade.

Passional e amorosa

Adisabeba também é passional e uma mãe amorosa e coruja. Seu único filho, Mário Sérgio (Juliano Cazarré), virou o MC Merlô. Ele é fruto de uma relação da ex-prostituta com um de seus clientes.

Adisabeba faz de tudo para manter o herdeiro debaixo de suas asas, sempre o mimou muito e é capaz de envenenar as mulheres que querem arrancá-lo dela.

Além de ter muito trabalho e adorar festas, a trajetória dessa empresária do Morro da Macaca conta com um amante bem mais jovem do que ela.

A personagem de Susana Vieira vai trocar beijos e amassos com Abner, papel de Douglas Tavares, 26 anos. O ator faz sua estreia em novelas.

O ator é modelo e fez a escola de teatro Nós do Morro, celeiro de talentos que revelou nomes como Thiago Martins.

Triângulo amoroso

E por falar em romance, o principal deles será rompido ainda no começo da trama. Tóia namora desde a puberdade o irmão de criação, Juliano (Cauã Reymond). Os dois foram adotados por Djanira (Cássia Kis). O rapaz é filho de um ex-namorado dela, Zé Maria (Tony Ramos).

Juliano carrega o estigma de ser filho de um perigoso bandido, que está foragido e é procurado pela polícia. Já Tóia cresceu achando que era filha de um casal de paraenses que morreram em um acidente, mas descobrirá que seu pai era um cientista, que foi assassinado por Zé Maria.

Por causa disso, ela romperá o noivado com Juliano e acabará se envolvendo com o protagonista de "A Regra do Jogo", Romero Rômulo (Alexandre Nero). Ele é filho de Djanira, mas desde pequeno nunca se conformou com a situação financeira da mãe. Como ele preferiu seguir o caminho da marginalidade, Djanira rompeu laços com o filho.

Vida nobre

Sem caráter e com vida dupla, ele também manterá um relacionamento com Atena (Giovanna Antonelli), descrita na sinopse da trama como sua cara-metade. Ela é ex-prostituta e estelionatária.

Romero Rômulo tem uma vida de fachada e trabalha para uma facção criminosa. Mais para frente, o público vai saber que ele é responsável pela tragédia que deixou Tóia órfã.

O personagem de Nero é ex-vereador e radialista. Ele se tornou conhecido por defender os direitos dos presidiários. Foi por isso que fundou uma ONG para reabilitar ex-detentos. Só que, na verdade, o personagem recruta bandidos para uma facção criminosa. Quando se apaixona por Tóia, Romero Rômulo fica dividido entre o bem e o mal.

