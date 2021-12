Ministério da Justiça quer proibir a Record de exibir CSI

O Ministério da Justiça quer que a Record retire do ar a série CSI NY, exibida pela emissora de segunda a sexta às 21h15. O órgão federal reclassificou um dos episódios da 5ª temporada da atração como não recomendado para menores de 16 anos, o que inviabiliza sua exibição no horário atual. Para continuar no ar, a Record só poderá exibir os episódios após às 22h.

A justificativa do Ministério são as cenas de violência contidas no seriado, não condizentes com a classificação indicativa do horário. Outros episódios podem sofrer a mesma reclassificação, o que pode vir a prejudicar a Record, já que CSI, frequentemente, ocupa a vice-liderança no horário, perdendo a liderança apenas para a Globo.

