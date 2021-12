Minissérie será ambientada no Sertão da Bahia

As regiões do Vale do São Francisco e Paulo Afonso, no Norte da Bahia, foram escolhidas para ambientar a minissérie Amores Roubados, nova produção da TV Globo. Para a trama estão confirmadoss nomes como Patrícia Pillar, Cássia Kiss Magro, Isis Valverde, Murilo Benício, Cauã Reymond, Dira Paes e o cantor de forró Targino Gondim, que ainda terá música emplacada na trilha sonora da atração. A estreia de Amores Roubados está prevista para janeiro de 2014.

A minissérie foi escrita por George Moura e tem direção de José Luiz Villamarim. A trama de amor e vingança é uma adaptação do livro A Emparedada da Rua Nova, de Carneiro Vilela, e conta a história de sucesso do Sertão, através das vinícolas e da exportação de frutas. Os atores Isis Valverde e Cauã Reymond iniciaram as gravações, desde o mês de julho, pelo Vale do São Francisco, considerado o segundo maior pólo produtor do vinho nacional.

A região é composta pelos municípios de Juazeiro, Casa Nova, Curaçá, Remanso e Sobradinho.

Forró

O cantor Targino Gondim, pernambucano de nascimento e baiano por opção, treinou um grupo de 12 garotos que participarão das cenas de forró e a convite do diretor também gravará ao lado dos sanfoneiros mirins.

A minissérie será gravada durante três meses e, além dos municípios baianos, terá ainda gravações na cidade pernambucana de Petrolina. A outra parte do elenco deve desembarcar na Bahia ainda este mês de agosto para as filmagens.

