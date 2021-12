Minissérie recria em cenário 3D a saga da construção de Brasília

Coprodução do History com a Cine Group, a minissérie Mil Dias: A Saga da Construção de Brasília conta a grandiosa história da construção da cidade pela ótica das pessoas que trabalharam para erguer a nova Capital Federal em uma região até então inóspita: o cerrado do Planalto Central. Para retratar com precisão essa época memorável, foi realizada uma extensa pesquisa histórica, com a consultoria de dezenas de especialistas, entre historiadores, jornalistas, antropólogos, documentaristas, cientistas e arquitetos.

Em comemoração ao aniversário de Brasília, o History fará uma pré-estreia especial de Mil Dias: A Saga da Construção de Brasília, no dia 21 de abril, sábado, às 19h, e reexibirá o primeiro episódio no domingo, 22, às 23h35. Os demais episódios inéditos irão ao ar aos domingos, também às 23h35.

Com base em pesquisas e depoimentos reais, a produção de Mil Dias: A Saga da Construção de Brasília estabeleceu duas linhas narrativas: a dramatúrgica, com cenas históricas recriadas por cenários digitais em 3D, recriando as cenas de construção, e a documental, com imagens de época capturadas em arquivos de museus e acervos, além de depoimentos de renomados especialistas de diversas áreas.

“Sempre se falou do viés arquitetônico ou político da capital, mas poucos sabem da dificuldade e do ineditismo que foi construir uma cidade inteira, naquela época, e no meio do nada, em apenas mil dias”, afirma Krishna Mahon, diretora de Conteúdo Original do History. “É emocionante contar essa saga do ponto de vista das pessoas, vindas de várias regiões do país e que foram para lá colocar a mão na massa, dispostas a encarar e vencer desafios, movidas pela esperança de um país melhor”, completa.

“Além das histórias contadas do ponto de vista de quem construiu, também foi incrível ver os arquivos da época e reconstruir esses ambientes tanto em arte e objetos como também em 3D. Uma etapa muito importante para transportar o público para dentro da história”, relembra Luciana Pires, produtora-executiva da Cine Group.

Construção épica

A controvertida e épica construção de Brasília, uma das maiores obras urbanísticas de arquitetura e engenharia do século XX, é apresentada por meio dos desafios dos pioneiros, que transformaram uma empreitada, vista por muitos como faraônica, em realidade. Cinco personagens ficcionais, de diferentes profissões e origens, representam a gama de trabalhadores envolvidos no processo. Os quatro episódios repassam todas as etapas da saga: do sonho à inauguração da Capital do Brasil.

A direção é de Fernando Honesko, que também dirigiu a série Gigantes do Brasil para o History. No elenco, Rodrigo Garcia (O Hipnotizador e Onde Nascem os Fortes), Bruno Bellarmino (Supermax, Carcereiros), Renata Calmon (Cúmplices de um Resgate, Os Amores de Vera), Paulo Roque (Entreturnos, O Homem do Futuro) e Iuri Saraiva (A Noite por Testemunha).

Os espaços usados para as locações permitiram recriar os contextos das obras e alguns cenários conhecidos da cidade, como Catetinho, Superquadra 308 Sul, Congresso Nacional e Museu Vivo da Memória Candanga. Uma equipe de 70 pessoas e 200 figurantes participou da produção.

Entre os especialistas entrevistados estão Heloísa Murgel Starling, Ronaldo Costa Couto, Lia Zanotta Machado, Sylvia Ficher, Luís Nassif, Pedro Henrique Pereira Campos, Osório Adriano Filho, Zilda Marcia Iokoi, Ubiratan Ouvinha Peres, Vladimir Carvalho da Silva, Elcio Gomes da Silva, Ciro Pirondi, Adelmir Araújo Santana, Tania Fontenele, Carlos Murilo Felício dos Santos, Carlos Magalhães, Maurício da Silva Matta, Paulo Octávio Pereira, Marcio Pochmann e Adirson Vasconcelos.

