Minissérie "Plano Alto" quer espelhar a realidade política

"Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência". A inscrição que aparece normalmente nos créditos ao final das novelas pode ser questionada por quem assistir a Plano Alto, a nova minissérie da Record, que estreia nesta terça-feira, 30, às 23h30.



A trama, de Marcílio Moraes, e dirigida por Ivan Zettel, mistura ficção e realidade, mostrando, em 13 capítulos, os bastidores da política brasileira e as manifestações dos black blocks, ocorridas em junho do ano passado.



O público também poderá reconhecer nos personagens do governador Guido Flores (Gracindo Jr) e do deputado João Titinho (Milhem Cortaz), outros momentos históricos da política nacional.

Na trama, em meio às manifestações, que reuniram milhões de pessoas nas ruas em 2013, o governador do Rio de Janeiro, Guido Flores, luta para se manter no poder, contra uma CPI instaurada com o claro objetivo de derrubá-lo.



Ex-cara pintada



O deputado federal João Titino, filho de Guido e ex-cara pintada, se vê obrigado a ajudar o pai, auxiliado por sua mulher, a deputada estadual Júlia Cunha (Daniela Galli).

Enquanto isso, o filho de João, Frederico (Bernardo Falcone), influenciado pela namorada, a jornalista política Paula Castro (Mariah Rocha) e sua amiga Lucrécia (Carla Diaz), acaba participando das manifestações e, após um episódio violento, muda sua forma de pensar a política do pai e do avô.

Mesmo com tantas referências à política nacional, tanto Marcílio quanto alguns atores da trama fizeram questão de ressaltar que não pretendem influenciar o público, mesmo com a história sendo exibida a cinco dias das eleições.



"Não tenho o objetivo de doutrinar o telespectador, mas incentivá-lo a fazer uma reflexão sobre a política num plano mais alto: como ela se desenvolve e quais são os fatores que estão em jogo. Os personagens não são bons ou maus, mas são homens e mulheres que participam da política", explica o autor.

Ditadura



Milhem Cortaz, que fez parte do movimento dos caras pintadas, em 1992, tem a mesma opinião do autor. "A série não defende nenhum partido político, não levanta nenhuma bandeira. Queremos apenas que as pessoas reflitam", argumentou.

Gracindo Jr, que interpreta o governador Guido Flores, se lembra bem de sua participação política na ditadura. Parecido com seu personagem, ele também sentiu na pele os reflexos da tomada do poder pelos militares.



"Me lembro bem. Estava fazendo um programa na Rádio Nacional em 1965 e fui interrompido e proibido de continuar. Só não fui exilado como ele, mas vivi bem este período", afirmou.

