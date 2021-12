Minissérie global sobre Serra Pelada terá cenas inéditas

Depois de ter sido apresentada no cinema, a saga do ouro de Serra Pelada ganhou uma nova edição para a TV. Com estreia prevista para o dia 21 de janeiro, após o Big Brother Brasil 14, a história será contada em quatro episódios.

A TV Globo reuniu os jornalistas e o elenco da adaptação do filme de Heitor Dhalia para falar sobre o projeto e mostrar um clipe inédito do programa. Mas, quem assistiu ao filme, pode se preparar para novidades na TV. "No processo de montagem, tivemos que fazer escolhas. Algumas cenas muito boas não couberam no filme e estão na TV, com outra dinâmica", afirmou o diretor.

Sophie Charlotte, que vive a prostituta Tereza, foi uma das mais elogiadas. A começar pelo diretor Heitor Dhalia. "Ela estava em Nova Iorque e fez o teste pela internet. Quando rolou esse papo, já vi que ela faria o filme. Ela arrasou". Matheus Nachtergaele, que contracena com a jovem atriz, foi atrás: "Ela é muito corajosa. Fizemos algo ousado, mas ela estava totalmente disponível artisticamente", afirmou ele.

Elenco

Depois de tantos elogios, Sophie confessou que não sentiu desconforto, apesar de viver um papel completamente diferente de tudo que já fez. "Não houve constrangimento. Fiz sem julgar a personagem", disse.

Nachtergaele, que vive o poderoso fazendeiro Carvalho, observou que uma "nova fenda" foi descoberta ao fazer o personagem. Ele contou que quebrou a barreira a princípio imposta pelo seu tipo físico e "aparente delicadeza" para compor o dono dos barrancos de Serra Pelada. "Quanto mais você trabalha, mais difícil fica mostrar essas diferenças ao público. Fiquei animado de fazer esse personagem por isso", comemorou.

Além de Matheus e Sophie, também fazem parte do elenco Julio Andrade e Juliano Cazarré, que vivem os amigos de infância Joaquim e Juliano, respectivamente. Os dois saem de São Paulo rumo ao Pará, por conta da 'febre do ouro'. "O filme mostra como o ouro afeta as relações humanas. O Juliano é um empreendedor, que tem como meta ganhar muito dinheiro. Como não pode morrer, ele mata primeiro", explicou Cazarré. A grande ausência da coletiva foi a de Wagner Moura, que vive o vilão Lindo Rico. De férias, o ator não compareceu ao encontro.

A história

O ano é 1980, a expectativa é enriquecer e o destino é Serra Pelada. Localizada no interior do Pará, o maior garimpo dos últimos tempos é alvo de milhares de brasileiros afoitos por mudar de vida. Essa é a história do filme do diretor Heitor Dhalia, que, na adaptação para a televisão, sob a direção de núcleo de José Alvarenga Júnior, recebe nova edição e montagem.

Na minissérie, Juliano (Juliano Cazarré) e Joaquim (Julio Andrade), amigos de infância inseparáveis, se mudam para o Pará a fim de vivenciar a "febre do ouro".

A amizade e a cumplicidade ajudam na busca pelo precioso metal, mas a ambição e a obsessão por riqueza, diante da realidade no garimpo, pode mudar tudo na vida dos dois.

A Saga do Ouro tem direção de Heitor Dhalia e direção de núcleo de José Alvarenga Júnior. Estão no elenco Wagner Moura, Juliano Cazarré, Júlio Andrade, Sophie Charlotte, Matheus Nachtergaele, Eline Porto, dentre outros.

adblock ativo