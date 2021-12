Minha seleção dos bons casais do mundo das séries

Todo mundo por aí anda morrendo de amores por A Barraca do Beijo, nova comédia romântica adolescente da Netflix. Na onda dos coraçõezinhos vermelhos espalhados por aí, grande cortesia da proximidade com o Dia dos Namorados (próxima terça, caso você tenha um par e, também, uma memória ruim), aproveitamos para relembrar bons casais do mundo das séries que acumulam seu bom número de fãs por aí.

A verdade é que nem toda série consegue emplacar um bom casal. As “faíscas” românticas contribuem, em alguns casos, para uma boa história. Mas a concepção do casal, a atuação do elenco e o modo como o romance contribui para a trama são essenciais para o sucesso.

Quer um exemplo clássico de fracasso? Quando, na nona temporada, os roteiristas de Friends decidiram colocar Joey (Matt LeBlanc) e Rachel (Jennifer Aniston) juntos. Ambos são personagens queridos e os atores são muito bons, mas ninguém duvida de que o plot foi um tiro no pé.

Feitos um para o outro

Mas sabe o que deu certo? Monica (Courteney Cox) e Chandler (Matthew Perry), como não me canso de dizer – o melhor casal que Friends ou praticamente qualquer outra série já conseguiu emplacar. E é justamente por isso que eles começam nossa lista de melhores pares românticos. A interação entre os dois foi tão natural que é simplesmente difícil conseguir pensar neles de forma separada. A sensação clara e praticamente unânime é que sempre havia sido assim na série – a interação entre os personagens é prova da construção de um bom par que contribui para a história como um todo.

Saindo da comédia e indo para o drama futurístico, não tem como falar de casais no mundo das séries e não lembrar de Yorkie (Mackenzie Davis) e Kelly (Gugu Mbatha-Raw), as protagonistas de San Junipero, quarto episódio da terceira temporada de Black Mirror. Em uma vida na qual podemos usar máquinas para levar nossa consciência para outras décadas no passado, elas se encontram.

O romance entre elas é tímido, principalmente da parte de Yorkie. Kelly é mais atrevida, mais divertida e livre. Yorkie, no entanto, se envolve e vai tentando romper as barreiras iniciais do relacionamento. É quando descobrimos (perdão, a frase seguinte tem spoiler. Pule para o próximo casal se não tiver visto!) que elas são duas senhoras de idade que usam o recurso da realidade simulada como uma forma de levar a consciência para uma juventude mais feliz.

O interessante entre elas é ver a interação do casal e o poder de escolha: descanso eterno ou uma vida simulada com o novo amor? Suas dores, receios e vontades se misturam em um episódio extremamente tocante e o casal vive dilemas com os quais podemos nos relacionar.

Química

E na seara dos casais marcantes, Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan), de Outlander, têm o seu lugar. Ela, uma mulher do século XX. Ele, um escocês de 1743. Essa história de amor improvável acontece por meio de uma viagem no tempo e eles enfrentam muitos obstáculos para manter a relação.

A interação entre os dois personagens é incrível. A química entre eles é notável em cada cena, mas o ponto principal é o quanto cada um cede, mesmo com suas diferenças culturais, para viver o romance. E, também, as escolhas que fazem no processo, que não são fáceis – entre voltar para sua própria época ou ficar com Jamie, que a deixou livre para partir, Claire escolhe abandonar tudo e ficar. E esse é só o desafio mais simples que eles vencem.

E não podemos fechar essa lista sem um dos casais mais “fofos” desse universo: Lexie Grey (Chyler Leigh) e Mark Sloan (Eric Dane), de Grey’s Anatomy. Ele, tido como canalha bonitão e conquistador. Ela, com sua memória fotográfica e um coração enorme.

O casal aconteceu meio de surpresa na quinta temporada e é surpreendente a química entre eles. Cada um deixa bem clara a sua vontade e seus limites, mas isso não é necessariamente um problema – na verdade, eles mostram que, às vezes, é importante saber se impor e respeitar seus limites. E nem por isso deixamos de amar a outra pessoa.

adblock ativo