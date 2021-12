Miley Cyrus será mentora no "The Voice" americano

A cantora norte-americana Miley Cyrus vai ser uma das mentoras da 10ª edição do "The Voice" americano. O programa estreia este mês, no canal fechado NBC.

Ao lado dos jurados Christina Aguilera, Blake Shelton e Pharrell Williams, ela vai ajudar os participantes a se prepararem antes de competir nas últimas rodadas do reality show.

Nas temporadas anteriores, a tarefa ficou a cargo de famosos como Taylor Swift, Rihanna e Chris Martin.

adblock ativo