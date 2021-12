Miguel Falabella volta ao Vídeo Show

Com as frequentes queda na audiência, o Vídeo Show vai olhar para o passado para tentar se reerguer. Miguel Falabella, que comandou a atração de 1987 a 2001, vai voltar em janeiro de 2015. "Recebi o convite no início de dezembro e gostei da proposta do Boninho para encerrar o programa", contou, em entrevista ao UOL.

Além de Falabella, Cissa Guimarães - "a garota que quebra o coco e não arrebenta a sapucaia" - também foi convidada para voltar ao Vídeo Show. Boninho vai comandar a direção do programa a partir de janeiro de 2015.

Depois da saída de Falabella, o Vídeo Show foi apresentado por André Marques e Ana Furtado. Neste ano, Zeca Camargo foi para o programa, que ganhou um novo formato. Porém, não agradou e a audiência, que já estava baixa, caiu mais ainda.

