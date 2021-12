Michel Teló deve ser o novo jurado do The Voice Brasil

Michel Teló está conversando com a Rede Globo para substituir Daniel como jurado do The Voice Brasil. Segundo o próprio cantor, em entrevista ao TV Fama, ele e a direção do programa estão "proseando". "Ainda não tem nada certo, não. A turma está proseando.Tá em conversa", disse.

Até agora, dos quatro jurados originais, apenas Claudia Leitte foi confirmada para a próxima temporada. Carlinhos Brown e Lulu Santos são os outros jurados que ainda não confirmaram presença na terceira temporada. Ainda não há previsão de início do reality-show.

