Michel Melamed beija Alexandre Nero e pede ex em casamento

O ator Michel Melamed, no ar em "Além do Tempo", fez acontecer nas gravações do programa "Bipolar SHow", que estreia no dia 8 de novembro, às 21h, no Canal Brasil.

Nas imagens de divulgação do programa, Melamed beija os convidados Mateus Solano e Alexandre Nero. Enquanto Nero protagoniza uma cena mais contida, Solano refaz uma cena digna de novela com o colega, dando a entender que estão em um beijo longo e apaixonado.

Outra convidada que recebe não só um beijo, como também um pedido de casamento, é a atriz Bruna Linzmeyer, a Belisa de "A Regra do Jogo" e então namorada de Melamed. As cenas foram gravadas antes do término do relacionamento, que foi anunciado há cerca de duas semanas.

Confira o vídeo de divulgação:







Michel Melamed no programa Bipolar Show Bipolar Show não é um programa de entrevistas. Se você quiser descobrir mais sobre o novo programa de Michel Melamed vai ter que acessar aqui, ó: https://bit.ly/MelaMEdEstreia dia 08/11, às 21h! Posted by Canal Brasil on Terça, 20 de outubro de 2015

