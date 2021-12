A apresentadora mexicana Tania Reza foi demitida pela emissora Televisa após ser assediada pelo colega Enrique Tovar, durante a exibição ao vivo do programa "A Toda Máquina", no último sábado, 24.

As cenas viralizaram nas redes sociais e foram consideradas como assédio sexual, já que Tovar toca as pernas e os seios de Tania em diferentes momentos do programa.

Da Redação México: apresentadora é demitida após assédio sexual ao vivo

O anúncio da demissão foi feito pela Televisa na segunda-feira, 26, após uma investigação do setor de Recursos Humanos mostrar que os dois envolvidos na polêmica "encenaram a situação, a fim de criar um conteúdo viral". A emissora diz reprovar qualquer tipo de assédio e que, com base em seu código de ética, decidiu desligar os dois da atração.

"Exortamos a Tania Reza que, se o que aconteceu no programa citado difere de sua primeira declaração à nossa equipe de recursos humanos, não hesite em nos informar para que possamos apoiá-la e acompanhar o processo de denúncia correspondente", diz o texto.

Os apresentadores chegaram a gravar um vídeo após a repercussão do caso, afirmando que são "melhores amigos" e não esperavam a reação do público, dando a entender que foi uma brincadeira. Confira:

Ainda assim, o Conselho Nacional para Prevenir a Discriminação (Conapred, na sigla em espanhol) vai realizar uma investigação.

A Comissão Nacional dos Direitos Humanos também emitiu um comunicado, em que afirma que "reprova todo o ato de discriminação e violência, especialmente contra mulheres".

