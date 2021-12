"Meu Pedacinho de Chão": capítulos de 9 a 14 de junho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo, de 9 a 14 de junho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 9 (Segunda-feira) - Gina surpreende Pedro e Ferdinando

A pedido do prefeito, Giácomo entrega o cheque referente ao salário de Juliana. Renato pensa em ir à casa de Tenório, que foi mordido por uma cobra, mas Milita convence o médico a desistir da ideia. Juliana lamenta por Renato mas não aceita o convite do médico para tentar a sorte em outra cidade com ele.

Pedro permite que Gina acompanhe Ferdinando à Cidade das Antas. Pedro se surpreende ao saber que Ferdinando quer transformar Gina na primeira dama da Cidade das Antas. Epaminondas diz a Catarina que Ferdinando comprará uma briga com ele se o filho insistir na ideia de ficar com Gina. Gina surpreende Pedro e Ferdinando com seu comportamento.

Dia 10 (Terça-feira) - Gina aparece de vestido e maquiada por Juliana

Pedro pede desculpas a Ferdinando pelo comportamento de Gina. Zelão comenta que Tenório se curou muito rápido da mordida de cobra, e Serelepe afirma que o animal não tinha veneno. Gina aparece de vestido e maquiada por Juliana, surpreendendo seus pais e Ferdinando com sua beleza.

Ferdinando convida Gina a ir com ele para Antas se encontrar com o prefeito, como futura primeira dama da cidade. Serelepe elogia o desempenho de Zelão na leitura. Ferdinando e Gina chegam ao gabinete do prefeito e aguardam atendimento.

Dia 11 (Quarta-feira) - Dona Tê pergunta à filha se ela irá namorar Ferdinando

Ferdinando conversa com o prefeito de forma amigável e acorda com ele que em sua campanha não haverá ofensas. Ferdinando pede a Gina que ande de braços dados com ele durante uma caminhada na Cidade das Antas.

Gina detalha para Juliana todos os acontecimentos ocorridos durante sua visita à Cidade das Antas com Ferdinando. Dona Tê pergunta à filha se ela irá namorar Ferdinando. Giácomo sugere a Pedro que Juliana pode estar tendo um caso com Zelão.

Dia 12 (Quinta-feira) - Não haverá exibição do capítulo

Dia 13 (Sexta-feira) - Gina provoca Juliana e dizendo que está gostando de Zelão.

Epaminondas se preocupa com a forma com que Ferdinando pretende fazer sua campanha. Dona Tê e Pedro temem que Gina acabe malvista por ter ido com Ferdinando sozinha até Antas.

Padre Santo comenta com o prefeito das Antas que Epaminondas está ajudando seus funcionários a tirar o título de eleitor para votar em Ferdinando. Zelão diz a Mãe Benta que tem certeza de que Juliana gosta dele. Gina provoca Juliana e aponta que a professora pode estar gostando de Zelão.

Dia 14 (Sábado) - Renato revela a Milita que gosta dela

Ferdinando diz a Catarina que, se for preciso, se casará com Gina. Renato revela a Milita que gosta dela. Juliana diz a Ferdinando que Zelão a ama de verdade.

Jonas pergunta a Renato se ele sabe conduzir um parto. Zelão avisa a Mãe Benta que Jonas procurou Renato no posto de saúde para fazer o parto de sua mulher.

