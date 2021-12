"Meu Pedacinho de Chão": capítulos de 7 a 12 de julho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo, de 7 a 12 de julho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 7 (segunda-feira) - Ferdinando garante a Gina que a ama

Ferdinando garante a Gina que a ama, mas fica arrasado quando a filha de Pedro diz que não quer mais vê-lo. Rosinha agrada Jandira, a pedido de Epaminondas. Pedro discute com Dona Tê ao perceber que ela incentiva Gina a se aproximar de Viramundo. Pedro conta a Gina que Giácomo expulsou Viramundo de sua casa porque o flagrou beijando sua filha. Renato pede permissão a Giácomo para cortejar Milita.

Dia 8 (terça-feira) - Gina entrega para Zelão uma carta escrita por Juliana

O prefeito das Antas pergunta para Giácomo em quem ele votará nas próximas eleições, mas o comerciante prefere não revelar sua opção. Renato diz para Milita que Giácomo permitiu que eles namorassem. O prefeito das Antas e Epaminondas selam um acordo para que não haja insultos durante suas campanhas. Milita aceita trabalhar com Renato no posto de saúde. Gina entrega para Zelão uma carta escrita por Juliana.

Dia 9 (quarta-feira) - Pedro combina forma de aproximar Gina de Viramundo

Pedro combina com Tê uma forma de aproximar Gina de Viramundo. Ferdinando aconselha Zelão a esquecer Juliana. Tuim comenta com Pituca que está preocupado com a possibilidade de Epaminondas expulsá-lo de casa com sua mãe. Epaminondas afirma para Catarina que, se Juliana não casar com Zelão, correrá risco.

Dia 10 (quinta-feira) - Pedro alerta Juliana sobre desistir de namoro com Zelão

Tuim pede a Epaminondas que o contrate como empregado da fazenda com medo de o coronel expulsar sua família da casa onde moram. Pedro alerta Juliana para o perigo que ela corre com a reação de Zelão, caso ela desista de namorá-lo. Catarina recomenda a Juliana que ela deixe a cidade e volte para casa. Juliana afirma para Catarina que não acredita que Zelão lhe faça mal.

Dia 11 (sexta-feira) - Zelão promete à Juliana que irá esquecê-la

Ferdinando afirma que tem medo do que possa acontecer com Juliana. Gina decide acompanhar Juliana armada, para proteger a amiga. Juliana não aceita a demissão forçada que o prefeito das Antas tenta lhe impor, como forma de mantê-la afastada de Zelão. Juliana conversa com Zelão que promete à professora que irá esquecê-la e decide deixá-la em paz. Epaminondas diz a Catarina que não aceita que Ferdinando se relacione com Gina.

Dia 12 (sábado) - Catarina sugere a Ferdinando que beije Gina à força

Zelão diz para Izidoro que não vai mais procurar Juliana. Ferdinando se preocupa com a forma com que Epaminondas pensa em conduzir sua campanha. Viramundo diz a Pedro que está com vontade de voltar para sua casa. Epaminondas avisa a Padre Santo que precisará de sua ajuda na campanha. Giácomo pede desculpas a Viramundo pelo modo como o tratou durante a estadia em sua casa. Catarina sugere a Ferdinando que beije Gina à força para conquistar seu amor.

