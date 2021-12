Meu Pedacinho de Chão: capítulos de 7 a 12 de abril

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela Meu Pedacinho de Chão, da Globo, de 7 a 12 de abril, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.



Dia 7 (segunda-feira) - Professora Juliana chega à Vila de Santa Fé

Professora Juliana chega à Vila de Santa Fé. Pedro Falcão, Padre Santo e o Prefeito de Antas vão falar com o Coronel Epaminondas sobre a inauguração da primeira escola do vilarejo e ele é terminantemente contra. Dona Tê repreende sua filha Gina por querer enfrentar o Coronel. Pedro Falcão desafia o Coronel Epaminondas e insiste na inauguração da escola. Pituca pede bala para seu Giácomo e divide com Serelepe. Coronel Epaminondas sonha com a chegada de seu filho Ferdinando. Rodapé leva Pituca para casa e Mãe Benta repreende Serelepe por ficar perto da menina. Viramundo ameaça ir embora para montar uma banda.

Madame Catarina não deixa o Coronel Epaminondas bater em Pituca por ela ser amida de Serelepe. Pedro Falcão teme que Epa faça algo contra a escola. Zelão sugere colocar fogo na escola. Ferdinando volta para casa. Gina não gosta de saber que Juliana vai dormir em seu quarto. Coronel Epaminondas pede para conversar com Ferdinando e deixa Catarina apreensiva. Gina é hostil com Juliana. Coronel Epaminondas insistem em ver o diploma de Ferdinando, que fica nervoso. Mãe Benta critica Rosinha por perguntar por Zelão. Gina observa Juliana se arrumar para dormir. Ferdinando conta que não se formou advogado e Coronel Epaminondas o expulsa de casa.

Dia 8 (terça-feira) - Coronel Epaminondas manda incendiar a escola

Catarina não deixa Ferdinando ir embora. Juliana é gentil com dona Tê. Zelão avisa Giácomo que o Coronel Epaminondas não quer que nenhuma criança vá para a escola. Juliana se emociona ao ver a escola. Mãe Benta se preocupa com o jeito que Zelão fala sobre a professora. Pituca pede para Amância preparar um café para Serelepe. Zelão fala sobre Juliana para o Coronel Epaminondas e ele o manda incendiar a escola. Giácomo se surpreende ao saber que Ferdinando foi expulso de casa. Zelão compra querosene na venda de Giácomo. Coronel Epaminondas manda Rodapé levar Juliana para falar com ele. Catarina ameaça ir embora com Ferdinando se o marido insistir em mantê-lo longe de casa.

Gina não deixa Rodapé levar Juliana para a fazenda. Coronel Epaminondas proíbe Catarina e a filha de irem embora da fazenda com o carro. Gina destrata Ferdinando na venda de Giácomo. Coronel Epaminondas se enfurece com Rodapé por não ter cumprido suas ordens. Catarina desiste de ir embora. Pituca leva bolo para Serelepe. Coronel Epaminondas ordena que Zelão obrigue Juliana a falar come ele. Gina aponta a arma para Zelão, mas Juliana aceita ir com ele até a fazenda falar com Epa. Zelão, teme o que o coronel possa fazer contra a professora a manda voltar para casa.

Dia 9 (quarta-feira) - Juliana enfrenta o Coronel Epaminondas

Professora Juliana volta para a casa de Pedro Falcão e todos se surpreendem. Coronel Epaminondas repreende Zelão por não ter levado a professora para falar com ele. Padre Santo e o Prefeito avisam Giácomo que a inauguração da escola vai ter que ser adiada. Ferdinando cobra seus direitos e exige ficar na casa de Epaminondas. Rosinha fica com ciúmes de Zelão com Juliana. Dona Tê avisa Juliana do adiamento da inauguração da escola. Catarina aconselha Ferdinando a não mexer nas terras de Epaminondas. Mãe Benta se lamenta de ter perdido uma das crianças que ajudou a nascer. O Prefeito das Antas manda Pedro proteger a escola. Zelão diz a Rodapé que Epaminondas quer que ele coloque fogo na escola. Juliana pensa em ir embora de Vila Santa Fé.

Pituca comenta com Serelepe que seu pai vai impedir a inauguração da escola. Juliana enfrenta o Coronel Epaminondas, que fica furioso. Ferdinando fica admirado com a professora e tenta conversar com ela. Pituca pede para Catarina adotar Serelepe. Juliana tenta falar com Gina sobre Ferdinando. Giácomo reclama de ver Viramundo e Milita cantando no interior na venda. Catarina faz perguntas sobre Serelepe para Amância. Epaminondas coloca Pituca para dormir. Juliana se surpreende ao saber que Ferdinando foi pedir emprego a Pedro Falcão. O Prefeito avisa que denunciou o coronel Epaminondas e Ferdinando defende o pai enfurecido.

Dia 10 (quinta-feira) - Mãe Benta critica Rosinha

Giácomo tenta tranquilizar Ferdinando e o Prefeito das Antas. Ferdinando avisa ao coronel Epaminondas que se algo acontecer à inauguração da escola ele será responsabilizado. Professora Juliana tenta conhecer melhor Gina, mas ela fica irritada. Mãe Benta critica Rosinha por insistir em se casar com Zelão. Pituca e Serelepe combinam um jeito de ela arrumar comida para ele. Juliana conversa com Dona Tê sobre Gina. Pituca comunica a Amância sua nova tarefa com as refeições de Serelepe e ela fica apreensiva. Ferdinando torce para que Epaminondas o deixe cuidar de suas terras. Mãe Benta e Zelão repreendem Rosinha por fazer insinuações sobre Ferdinando e Catarina. Coronel Epaminondas conta para a esposa como foi sua conversa com o delegado de Antas.

Pituca esconde o prato de Serelepe de Catarina. Juliana chama Gina para estudar quando a escola estiver inaugurada. Milita fala para Giácomo que Viramundo quer namorá-la. Epaminondas afirma para Zelão que se algo acontecer a escola a culpa não será dele. Zelão decide pegar a lata de querosene. Catarina autoriza Pituca a dar comida para Serelepe. Mãe Benta pede para Rodapé levar Zelão para falar com ela. Giácomo faz a ronda pela escola. Rodapé vê Zelão esconder a lata de querosene na escola. Juliana fica assustada com Gina. Mãe Benta pergunta por que Zelão pegou a lata de querosene.

Dia 11 - (sexta-feira) - Renato aparece na fazenda de Epaminondas

Padre Santo coordena a arrumação da Vila para a inauguração da escola. Pituca sente-se mal e se desculpa com Serelepe por não dar comida para ele. Zelão pede para o Coronel Epaminondas ordená-lo a tocar fogo na escola. Juliana pede para Gina ir com ela até a escola. Serelepe foge da cozinha no momento em que o Coronel Epaminondas aparece. Catarina e Epa se preocupam com Pituca. Serelepe fica animado com a banda que vai tocar na inauguração da escola. Juliana mostra seu quarto para Gina. Giácomo comenta com o Prefeito que Serelepe precisa de um orfanato. Zelão aparece na escola e Juliana o chama para estudar na turma de adultos.

Catarina tenta baixar a febre de Pituca. Serelepe ouve Giácomo dizer que o Prefeito vai interná-lo em um orfanato depois da inauguração da escola. Gina e Pedro Falcão desconfiam de Zelão. Zelão fala para Mãe Benta que acha que está gostando de Juliana. Rodapé e Amância suspeitam que Pituca esteja com sarampo e Catarina se preocupa. Amância ajuda Serelepe a ver Pituca. O Prefeito confirma para Giácomo que conseguiu um orfanato para Serelepe. Juliana comenta com Pedro Falcão que deixou um namorado na capital. Renato, um amigo médico de Ferdinando, aparece na fazenda de Epaminondas.

Dia 12 - (sábado) - Serelepe foge do Prefeito quando o vê

Epaminondas fica contrariado com a presença de Renato em sua casa. Renato conta que é médico e Catarina pede para ele examinar Pituca. Professora Juliana aparece cedo na escola. Renato fica impressionado com a beleza da professora. Mãe Benta tenta benzer Pituca, mas Catarina não deixa. Zelão decide devolver a lata de querosene para Giácomo. Juliana demonstra sua tristeza para Zelão ao saber que ninguém vai aparecer na inauguração de sua escola. Serelepe avisa Pituca que vai levar a banda para tocar para ela.

Zelão fala para Epaminondas que vai anunciar a inauguração da escola para toda a cidade e pedir que todos compareçam. Marimbondo conta para Pedro Falcão que todos irão comparecer à inauguração da escola. Zelão não deixa sua família ir para a festa. Serelepe foge do Prefeito quando o vê e Rodapé se preocupa com ele. A banda chega na vila para a inauguração e o Padre a acomoda na igreja. O Prefeito fica preocupado de não aparecer ninguém na inauguração da escola por causa de Epaminondas.

