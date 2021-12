"Meu Pedacinho de Chão": capítulos de 5 a 10 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo, de 5 de abril a 10 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 5 (Segunda-feira) - Zelão hesita quando Rodapé lhe convoca para frequentar a escola

Catarina contraria a ordem de Epaminondas permitindo que Amância e Rosinha assistam à missa de Padre Santo. Renato comunica a Pedro e a Ferdinando que dará início às obras do pronto-socorro na Vila. Pituca pede a Juliana permissão para Serelepe frequentar a escola. Epaminondas diz ao Padre que não irá à missa.

Serelepe fica comovido ao ouvir de Juliana que ele poderá frequentar suas aulas. Padre Santo comunica a Milita e a Viramundo que não fará o casamento dos dois sem o consentimento de Giácomo. Zelão hesita quando Rodapé lhe convoca para frequentar a escola com ele.

Dia 6 (Terça-feira) - Zelão confessa a Rodapé que sente vergonha da escola

Zelão confessa a Rodapé e à mãe que sente vergonha de frequentar a escola. Juliana se impressiona ao perceber que Serelepe aprendeu com facilidade o abecedário ensinado por Pituca. Catarina convida Serelepe para almoçar com ela e Pituca. Epaminondas sente que está perdendo a autoridade dentro de sua própria casa.

Mãe Benta desconversa quando Zelão lhe pergunta sobre a identidade dos pais de Serelepe. Gina percebe que Ferdinando e Juliana escondem algo e questiona o que eles pensam em comprar na cidade das Antas.

Dia 7 (Quarta-feira) - Juliana sugere que Gina use o vestido novo na missa

Juliana confessa a Gina que ela e Ferdinando querem lhe comprar um vestido, e os dois a forçam a entrar na loja. Zelão sente ciúmes ao saber que Juliana foi à cidade das Antas com Ferdinando.

Juliana sugere que Gina use o vestido novo na missa de domingo. Epaminondas é rude com Amância e a funcionária decide deixar a casa do coronel. Epaminondas resolve ir à missa para garantir que Pituca não fique perto de Serelepe.

Dia 8 (Quinta-feira) - Gina se recusa a colocar o vestido novo

Gina se recusa a colocar o vestido novo para ir à missa. Renato diz a Ferdinando que está começando um namoro com Juliana. Ferdinando revela ao médico que está interessado por outra pessoa.

Zelão não aceita o dinheiro que Epaminondas lhe oferece como sendo o valor correto pelos serviços prestados e desafia o patrão. Juliana fica indignada com a atitude de Epaminondas e diz a Ferdinando que não entra mais na casa do coronel, nem para dar aulas a Pituca.

Dia 9 (Sexta-feira) - Ferdinando procura Epaminondas

Giácomo fica assustado quando Zelão comenta que é capaz de matar Epaminondas se o coronel não pagar o que lhe deve. Ferdinando procura Epaminondas para avisar que não o deixará prejudicar Zelão e sua mãe.

Pituca culpa Epaminondas por Juliana não querer dar mais aula para ela. Catarina avisa a Amância e Rosinha que vai sair de casa levando Pituca.

Dia 10 (Sábado) - Epaminondas tenta impedir que Catarina saia de casa

Epaminondas tenta impedir que Catarina saia de casa, mas ela está decidida a deixar o marido e morar na capital com Pituca. Sem ser visto, Serelepe esvazia os pneus do carro, para que Pituca não viaje com a mãe. Catarina acusa Epaminondas de furar os pneus.

Giácomo indica Mãe Benta para ser enfermeira do pronto-socorro de Renato, mas o médico não acredita que ela seja capacitada para isso. Zelão diz a Rodapé que se matriculará na escola com ele e promete que conquistará Juliana.

