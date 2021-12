"Meu Pedacinho de Chão": capítulos de 30 de junho a 5 de jul

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo, de 30 de junho a 05 de julho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 30 (Segunda-feira) - Zelão afirma para Juliana que ela mudou sua vida

Pituca conta para Serelepe e Tuim que Epaminondas decidiu se candidatar a prefeito no lugar de Ferdinando. Zelão afirma para Juliana que ela mudou sua vida. Epaminondas diz a Ferdinando que sua campanha será baseada na verdade dos fatos. Epaminondas convoca uma reunião com os empregados para anunciar sua candidatura. Giácomo comenta com Juliana e Renato que não acredita que Epaminondas tenha chances de ganhar a eleição.

Dia 1º (Terça-feira) - Milita beija Viramundo de forma apaixonada

O prefeito das Antas comenta com Padre Santo sua descrença na candidatura de Epaminondas. Coronel Epa pede ajuda a Mãe Benta para se eleger. Milita beija Viramundo de forma apaixonada. Pituca conta a Catarina que Serelepe deixou escapar que viveu em um orfanato quando era pequeno. Tuim implora ajuda a Mãe Benta para tratar da mordida de cobra sofrida por Alfredo. Renato leva o pai de Tuim às pressas para Antas com a ajuda de Ferdinando.

Dia 02 (Quarta-feira) - Gina sente ciúmes de Viramundo

Rodapé comenta com Amância sobre sua preocupação com Tuim. Milita estranha quando Viramundo afirma que não quer voltar para sua casa. Gina sente ciúmes de Viramundo. Serelepe diz a Catarina que não quer ser adotado por ela. Catarina questiona as intenções de Epaminondas ao decidir deixar Jandira e Tuim na fazenda após a morte de Alfredo. Izidoro e Rodapé conversam sobre os votos que Epa receberá por sua atitude diante da morte de Alfredo.

Dia 03 (Quinta-feira) - Viramundo termina o namoro com Milita

Jonas agradece a Epaminondas pelo transporte dos amigos de Alfredo a seu enterro. Pituca e Serelepe visitam Tuim. Gina não gosta de saber que Viramundo passará a acompanhar Pedro no trabalho. Viramundo garante a Pedro que trata Gina como irmã. Padre Santo fica admirado com a gentileza de Epaminondas que lhe oferece um carro com motorista. Viramundo termina o namoro com Milita.

Dia 04 (Sexta-feira) - Milita diz a Ferdinando que Viramundo está namorando Gina

Padre Santo avisa a Epaminondas que não apoiará nenhum candidato. Giácomo conta para Padre Santo que brigou com Milita. Milita diz a Ferdinando que Viramundo está namorando Gina. Juliana afirma a Gina que ainda não ama ninguém verdadeiramente. Zelão pede a Serelepe que entregue a Juliana a carta de amor que ele escreveu. Juliana se emociona ao ler a carta de Zelão.

Dia 05 (Sábado) - Ferdinando garante a Gina que a ama

Ferdinando garante a Gina que a ama, mas fica arrasado quando a filha de Pedro diz que não quer mais vê-lo. Rosinha agrada Jandira, a pedido de Epaminondas. Pedro discute com Dona Tê ao perceber que ela incentiva Gina a se aproximar de Viramundo. Pedro conta a Gina que Giácomo expulsou Viramundo de sua casa porque o flagrou beijando sua filha. Renato pede permissão a Giácomo para cortejar Milita.

