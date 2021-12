"Meu Pedacinho de Chão": capítulos de 28 a 3 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo, de 28 de abril a 3 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 28 (Segunda-feira) - Pituca esconde Serelepe

Serelepe conta a Pituca que conseguiu fugir do orfanato e ela esconde o menino debaixo de sua cama, sem que Catarina desconfie. Epaminondas diz a Catarina e Pituca que, se Serelepe aparecer em sua casa, o mandará para o reformatório em São Paulo. Padre Santo conta para Epaminondas que ajudará Renato a construir um pronto-socorro na Vila e o coronel o critica.

Juliana tenta convencer Gina a usar maquiagem, mas ela não gosta da iniciativa da professora. Rodapé encontra um prato e talheres deixados embaixo da janela de Pituca e desconfia que Serelepe esteja nos arredores da casa. Juliana conversa com alguns adultos que mostram interesse em frequentar a escola.



Dia 29 (Terça-feira) - Mãe Benta concorda em abrigar Serelepe

Mãe Benta percebe que Zelão tem vergonha de ir à escola. Pituca confessa para Catarina que Serelepe estava escondido em sua casa. Juliana avisa a Gina que Dona Tê permitiu que ela dormisse no quarto da jovem, até que o prefeito construa um banheiro na escola. Epaminondas avisa a Juliana que Catarina foi até Antas comprar material escolar para seus alunos adultos.

Ferdinando comenta com Pedro Falcão sobre o encantamento que sente por Juliana. O prefeito das Antas avisa a Renato que a prefeitura não tem verba para construir o banheiro na escola. Mãe Benta concorda em abrigar Serelepe. Epaminondas desconfia de que Amância esconda algo dele.



Dia 30 (Quarta-feira) - Epa dispensa Zelão

Izidoro conta para Epaminondas que Serelepe está na casa de Mãe Benta. Epaminondas avisa a Catarina que mandará Mãe Benta e Zelão para fora de sua fazenda, em defesa de Pituca. Pedro Falcão elogia o trabalho de Ferdinando feito nas suas terras para Giácomo. Epaminondas dispensa Zelão e diz a ele que quer a casa de volta.

Giácomo aconselha Zelão a procurar alguém que lhe oriente sobre seus direitos em relação à casa. Zelão fica envergonhado ao saber de Juliana que as cartas escritas por Rodapé para ela em seu nome são só garranchos. Ferdinando procura por Epaminondas e avisa que Mãe Benta e Zelão não deixarão sua casa.



Dia 1º (Quinta-feira) - Gina diz que está começando a gostar do jeito de Ferdinando

Amância diz a Epaminondas que Catarina se recusa a dormir no quarto com ele. Ferdinando avisa a Pedro Falcão que não permitirá que Epaminondas expulse Mãe Benta e Zelão de casa.

Dona Tê fica admirada ao ouvir Gina dizer que está começando a gostar do jeito de Ferdinando. Rosinha comenta com Amância que Mãe Benta acha que Zelão está furioso com Rodapé. Rodapé propõe à professora que ela confesse para Zelão que gosta dele.



Dia 2 (Sexta-feira) - Ferdinando convida Gina para passear em Antas

Ferdinando explica a Pedro que, a pedido de Juliana, gostaria de comprar um vestido para Gina para que as pessoas percebam sua beleza. Juliana escreve uma carta e pede a Rodapé que a entregue a Zelão.

Juliana pede a Ferdinando que leia para Zelão a carta que escreveu para ele. Ferdinando convida Gina para passear em Antas, mas ela recusa o convite e ele então convida Juliana. Zelão aceita que Ferdinando leia a carta que Juliana escreveu para ele.



Dia 3 (Sábado) - Pedro Falcão fica bravo com Giácomo

Zelão fica comovido com as palavras de Juliana. Pedro Falcão fica bravo com Giácomo ao ouvir do comerciante que todos sabem que Gina não gosta de homem. Ferdinando diz a Juliana que Zelão está muito apaixonado por ela.

Gina diz a Juliana que Ferdinando está apaixonado por ela. Pedro pede a Gina que vá com Ferdinando e Juliana para Antas. Pedro Falcão avisa a Padre Santo que Gina e Juliana vão à missa que ele celebrará na Vila.

