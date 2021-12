"Meu Pedacinho de Chão": capítulos de 21 a 26 de abril

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo, de 21 a 26 de abril, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 21 (segunda-feira) - Madame Catarina é contra levar Serelepe

Madame Catarina tenta acalmar Serelepe, mas o menino sente medo e acaba fugindo. Giácomo avisa a Juliana que Renato foi procurar um hotel na cidade para se hospedar. Juliana confirma para Ferdinando que Gina não gosta dele. Madame Catarina é contra levar Serelepe em um orfanato e discute com Epaminondas sobre o assunto.

Serelepe consegue enganar os dois soldados que o delegado mandou para levá-lo ao orfanato. Juliana diz a Gina que Ferdinando pode gostar dela. Pedro Falcão comenta com a esposa que se Gina tivesse nascido homem ele teria se sentido mais tranquilo.

Dia 22 (terça-feira) - Juliana lê a carta anônima

Dona Tê insinua para Ferdinando que ele não sabe lidar com Gina. Tuim avisa para Serelepe que sua mãe deixou ele se esconder em sua casa. Dona Tê avisa para Gina que Ferdinando pode estar interessado nela. Epaminondas ameaça mandar Zelão embora se ele não conseguir encontrar Serelepe.

Tuim avisa a Pituca que Serelepe está escondido, mas não revela o local. A menina acredita que Serelepe desconfia dela. Catarina fica tranquila quando Epaminondas concorda que Juliana dê aulas particulares para Pituca. Juliana lê a carta anônima que Zelão deixou em sua mesa. Pituca aparece de surpresa para ver Serelepe.

Dia 23 (quarta-feira) - Pedro Falcão concorda doar um terreno para Renato

Maria Catarina procura por Pituca sem saber que ela foi atrás de Serelepe. Pituca combina com Serelepe uma forma de alimentá-lo. Pedro Falcão concorda em doar um terreno da Vila para Renato instalar um pronto-socorro. Rosinha conta para Epaminondas que sabe onde pode encontrar Serelepe.

Milita avisa a Giácomo que viu Epaminondas no carro com Serelepe. Maria Catarina pede para Ferdinando ir até a cidade das Antas atrás de Epaminondas, que levou Serelepe para entregar ao prefeito. Gina se oferece para acompanhar Ferdinando. Pituca se nega a falar com Epaminondas.

Dia 24 (quinta-feira) - Madame Catarina tenta convencer Pituca interromper greve de fome

Epaminondas culpa Pituca por ter levado Serelepe até o prefeito. Izidoro conta para Amância que o coronel deixou Serelepe na prefeitura. Madame Catarina enfrenta Epaminondas para manter Amância em casa. Ferdinando e Gina lamentam por não terem conseguido trazer Serelepe de volta. Ferdinando sofre ao pensar em sua irmã. Pituca pede para Ferdinando levá-la para ver Serelepe. Juliana acha graça da carta que recebeu e a guarda em sua gaveta.

Ferdinando e Madame Catarina tentam convencer Pituca a interromper a greve de fome. Pedro Falcão destrata o prefeito na venda de Giácomo. Ferdinando discute com Epaminondas. Pedro Falcão pede para o prefeito tirar Serelepe do orfanato e Gina se enfurece com a negativa do político. Zelão dita mais uma carta para Rodapé enviar à professora. Juliana chega para dar aula para Pituca e se surpreende com a revolta da menina.

Dia 25 (sexta-feira) - Juliana fala para Ferdinando que Gina gosta dele

Juliana consegue acalmar Pituca e convence Epaminondas a deixá-la dar aulas para as crianças da fazenda. Rodapé coloca a carta de Zelão na mesa da professora Juliana. O prefeito das Antas afirma a Giácomo que não liberará Serelepe do orfanato. Zelão afirma para Rodapé que não escreverá para Juliana enquanto não tiver resposta. Pituca fala para Madame Catarina que acredita que a professora vai tirar Serelepe do orfanato.

Juliana encontra a carta de Zelão e fica aflita para descobrir quem a escreveu. Rosinha faz ameaças a Juliana na frente de Mãe Benta. Zelão não revela para a professora que não é alfabetizado. Ferdinando pensa em se declarar para Juliana. Juliana fala para Ferdinando que Gina gosta dele e o expulsa da escola. Pedro Falcão se preocupa com Gina.

Dia 26 (sábado) - Ferdinando sente ciúmes da proximidade entre Juliana

Madame Catarina tenta convencer Epaminondas a deixar os adultos terem aulas com Juliana. Rodapé aconselha Zelãoa dar um tempo para a professora. Rosinha se insinua para Izidoro. Renato afirma que seu pai vai ajudá-lo a construir o posto médico, e Ferdinando reage com despeito. Serelepe foge do orfanato e Rita avisa ao prefeito. Pituca se irrita com Epaminondas e ameaça fugir de casa. Serelepe vê o carro do coronel na estrada e se esconde. Juliana mostra as cartas que recebeu para Renato.

Ferdinando fala de sua admiração por Gina. Juliana escreve uma carta terminando seu namoro e pede para Renato enviá-la para capital. Serelepe chega à casa de Mãe Benta. Ferdinando sente ciúmes da proximidade entre Juliana e Renato. Rosinha fala para Amância que Izidoro a respeitou durante a ida para Antas. Zelão se preocupa com Serelepe quando ele diz que falará com Pituca. Pituca e Serelepe se encontram.

adblock ativo