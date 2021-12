"Meu Pedacinho de Chão": capítulos de 2 a 7 de junho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo, de 2 a 7 de junho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 2 (segunda-feira) - Gina diz à mãe que não votará em Ferdinando

Zelão elogia a capacidade intelectual de Serelepe para Rodapé. Gina diz à mãe que não votará em Ferdinando. O prefeito das Antas pede ao Padre Santo que avise a Juliana sobre o atraso no pagamento de seu salário.

Juliana comenta com Renato sobre a dificuldade que ele terá de manter o posto de saúde. Juliana fala para Gina que terá de dar aula em outro lugar caso a prefeitura das Antas não tenha recursos para pagar seu salário. Renato fica desconcertado quando uma senhora oferece uma galinha como forma de pagamento de sua consulta médica.

Dia 3 (terça-feira) - Serelepe resolve parar de frequentar a escola

Serelepe avisa a Zelão que não vai procurar Pituca para reatar sua amizade. Padre Santo cogita a possibilidade de greve dos professores por causa do atraso nos salários e o prefeito das Antas se irrita. Ferdinando diz ao pai que não quer mais que Zelão seja seu segurança.

Serelepe resolve parar de frequentar a escola por entender que já sabe ler e escrever e se despede de Juliana. Zelão declara seu amor para Juliana. Giácomo conta para Renato que Zelão acompanhou Juliana até a casa de Pedro e o médico fica enfurecido.

Dia 4 (quarta-feira) - Gina conta a Pedro Falcão que Zelão desrespeitou Juliana

Gina conta a Pedro Falcão que Zelão desrespeitou Juliana. Mãe Benta tem compaixão por Zelão pelo amor que o rapaz nutre por Juliana e comenta sua preocupação com Rosinha. Renato sente ciúmes de Juliana com Zelão e acaba brigando com a professora. Catarina comenta com Epaminondas que gostaria de saber quem são os pais de Serelepe.

Dia 5 (quinta-feira) - Renato e Zelão discutem

Serelepe diz a Pituca que não sabe quem são seus pais, e deixa claro que não gosta de falar sobre o assunto. Juliana não aceita a companhia de Renato nem de Zelão no caminho para a casa de Pedro Falcão.

Renato e Zelão discutem. Catarina mostra para Epaminondas o livro escrito por Ferdinando. Gina conta que deixou Ferdinando esperando porque ele ameaçou beijá-la. Zelão diz à mãe que ficará com Juliana de qualquer jeito.

Dia 6 (sexta-feira) - Ferdinando e Gina se estranham

Serelepe conta para Ferdinando que Zelão tem a intenção de raptar Juliana. Ferdinando avisa a Juliana do perigo que ela corre com Zelão e decide levar a professora para a casa de Pedro. Epaminondas avisa a Zelão para não se aproximar de Juliana. Ferdinando e Gina se estranham quando ele a impede de usar sua arma para atirar em Zelão.

Dia 7 (sábado) - Epaminondas ameaça deserdar Ferdinando

Ferdinando garante para Gina que está gostando dela. Epaminondas ameaça deserdar Ferdinando caso ele se apaixone por Gina. Juliana diz a Pedro que sente pena de Zelão. Epaminondas entrega a arma que tomou de Zelão e faz o empregado prometer que não fará nada de errado.

Ferdinando diz para Epaminondas que pretende conversar com o prefeito antes de assumir a oposição e afirma que levará Gina com ele. Zelão fica aflito ao saber que Juliana o procurou enquanto estava na casa de Pedro.

