"Meu Pedacinho de Chão": Capítulos de 19 a 24 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo, de 19 a 24 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 19 (segunda-feira) - Ferdinando não gosta da ideia de entrar para a política

Juliana finge não reparar que Gina está usando o vestido comprado na cidade das Antas, deixando a menina aborrecida. Pedro Falcão manda Gina tirar o vestido. Izidoro avisa a Zelão que Epaminondas decidiu lançar Ferdinando como seu candidato a prefeito. Ferdinando não gosta da ideia de entrar para a política. Serelepe não gosta quando Pituca insiste em perguntar sobre seus pais.

Renato avisa a Pedro Falcão que está namorando Juliana. Pituca comenta com Catarina que desconfia que Serelepe saiba quem é sua mãe. Pedro Falcão tenta extrair de Giácomo o nome do candidato de Epaminondas para assumir a prefeitura. Milita conta para Marimbondo que Ferdinando será candidato a prefeito. Catarina se espanta ao ver Epaminondas dormindo de roupa.

Dia 20 (terça-feira) - Pedro convida Ferdinando para voltar a morar em sua casa

Marimbondo conta para Pedro Falcão que Ferdinando será candidato a prefeito. Catarina e Amância ajudam Epaminondas a se curar da embriaguez. Ferdinando procura Pedro para deixar claro que ele não é candidato a prefeito e acaba confessando que se arrepende de ter voltado para a casa do pai.

Pedro convida Ferdinando para voltar a morar em sua casa. Epaminondas aposta com Ferdinando que conseguirá o apoio de Pedro à candidatura do filho. Epaminondas discute com Padre Santo e Catarina se preocupa. Ferdinando dá um livro para Pituca e sugere que ela o ofereça a Serelepe para fazer as pazes com o amigo.

Dia 21 (quarta-feira) - Epaminondas procura Pedro Falcão

Epaminondas chama Ferdinando de covarde por não querer se candidatar à prefeitura. Catarina diz a Ferdinando que Epaminondas desconfia da honestidade do prefeito das Antas. Pedro Falcão confessa a Dona Tê que apoiaria Ferdinando se ele se candidatasse.

Serelepe fica feliz ao ver o livro que Pituca deixou em sua cama como presente. Catarina tenta convencer Ferdinando a aceitar a ideia de entrar para a política. Epaminondas procura Pedro Falcão.

Dia 22 (quinta-feira) - Pedro Falcão tenta convencer Ferdinando a se candidatar

Pedro Falcão avisa a Epaminondas que apoia a candidatura de Ferdinando mas não a dele. Epaminondas pede a Pedro Falcão que tente convencer seu filho a aceitar a candidatura a prefeito. Pituca se surpreende com a rapidez com que Serelepe lê o livro.

Zelão pensa em frequentar a escola e comenta com Rodapé sobre o assunto. Epaminondas surpreende Ferdinando ao revelar que Pedro Falcão e ele voltaram a ser amigos. Pedro Falcão tenta convencer Ferdinando a aceitar a ideia de se candidatar à prefeitura de Antas.



Dia 23 (sexta-feira) - Ferdinando confessa a Catarina seu plano de beijar Gina

Pedro Falcão comenta com Epaminondas que deve haver algo que convença Ferdinando a entrar para a vida política. Ferdinando confessa a Catarina seu plano de beijar Gina. Milita discute com Viramundo e ele decide deixar a Vila.

Juliana afirma para Pedro Falcão que o ajudará a convencer Ferdinando a aceitar a candidatura para a prefeitura de Antas. Epaminondas pede para Zelão que espalhe na Vila o boato de que Ferdinando será candidato a prefeito.

Dia 24 (sábado) - Ferdinando beija Gina à força

Ferdinando deixa claro para o pai que não quer se candidatar. Viramundo beija Milita e afirma que irá buscá-la assim que formar sua banda. Ferdinando beija Gina à força e diz que a ama.

Juliana chora nos braços de Renato quando seus alunos da noite revelam que não poderão assistir às aulas. Milita ameaça sair de casa se Giácomo não parar de maldizer Viramundo.

adblock ativo