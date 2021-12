"Meu Pedacinho de Chão": Capítulos de 16 a 21 de junho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo, de 16 a 21 de junho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 16 (segunda-feira) - Juliana garante a Gina que Ferdinando gosta dela

Mãe Benta diz a Tuim que torce para que Renato se saia bem no atendimento à esposa de Jonas. Jandira comenta com Jonas a respeito da dificuldade enfrentada por Renato no parto de sua esposa. Juliana garante a Gina que Ferdinando gosta dela. Jonas diz para Jandira que atentará contra Renato caso alguma coisa aconteça à Lurdes durante o parto. Renato pede a Jonas que chame Mãe Benta para socorrê-lo. Milita revela ao pai que gosta mesmo é de Viramundo. Mãe Benta chega para ajudar Lurdes a dar à luz.

Dia 17 (terça-feira) - Não haverá exibição do capítulo por conta da Copa do Mundo.

Dia 18 (quarta-feira) - Lurdes dá à luz uma menina

Lurdes dá à luz uma menina. Zelão afirma para Epaminondas e Catarina que, se não fosse sua mãe, a filha de Lurdes teria morrido. Giácomo avisa para Epaminondas que o ônibus que levaria os empregados do coronel à cidade das Antas para tirar o título eleitoral não apareceu. Ferdinando pergunta para Pedro se Gina pode ir às Antas com ele novamente. Dona Tê avisa para Pedro que não deixará Gina viajar com Ferdinando. Pedro enfrenta sua esposa.

Dia 19 (quinta-feira) - Catarina revela a Ferdinando que gostaria de adotar Serelepe

Juliana aconselha Gina a aceitar o convite de Ferdinando apenas se for sua vontade. Orestes diz ao prefeito que cumpriu suas ordens ao não enviar o ônibus para buscar os empregados de Epaminondas para tirar o título eleitoral. Catarina revela a Ferdinando que se apegou a Serelepe e que gostaria de adotá-lo. Gina avisa à mãe que irá para Antas com Ferdinando. Zelão entrega sua arma para Ferdinando.

Dia 20 (sexta-feira) - Juliana alerta Gina sobre Nando

Serelepe conta para Mãe Benta que Zelão deu sua arma para Ferdinando levar para Antas. Padre Santo avisa ao prefeito que Ferdinando foi à empresa de ônibus tomar satisfações. Ferdinando ameaça fechar a empresa de ônibus se for eleito prefeito e caso o gerente não providencie o ônibus para buscar os empregados de Epaminondas na Vila. Juliana alerta Gina sobre a possibilidade de Ferdinando desistir se ela continuar a se fazer de difícil.

Dia 21 (sábado) - Juliana revela para Gina estar dividida entre Renato e Zelão

Ferdinando avisa ao pai que se o ônibus não chegar à Vila no dia seguinte ele vai até Antas novamente. Giácomo não recebe Viramundo em sua casa e o rapaz busca abrigo na igreja. Juliana confessa para Gina que está dividida entre Renato e Zelão. Giácomo constata que a conversa que Ferdinando teve com o gerente da empresa de ônibus deu certo. Padre Santo pede a Dona Tê que acolha Viramundo em sua casa.

