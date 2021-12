"Meu Pedacinho de Chão": capítulos de 14 a 19 de julho

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo, de 14 a 19 de julho, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 14 (segunda-feira) - Catarina sugere a Ferdinando que beije Gina à força

Zelão diz para Izidoro que não vai mais procurar Juliana. Ferdinando se preocupa com a forma com que Epaminondas pensa em conduzir sua campanha. Viramundo diz a Pedro que está com vontade de voltar para sua casa.

Epaminondas avisa a Padre Santo que precisará de sua ajuda na campanha. Giácomo pede desculpas a Viramundo pelo modo como o tratou durante a estadia em sua casa. Catarina sugere a Ferdinando que beije Gina à força para conquistar seu amor.

Dia 15 (terça-feira) - Pedro avisa a Gina que Viramundo voltou namorar Milita

Ferdinando pede permissão a Pedro para namorar Gina. Pituca comenta com Serelepe que Catarina continua com a ideia de adotá-lo. Serelepe diz a Pituca que precisará deixar a Vila. Pedro avisa a Gina que Viramundo está na casa de Giácomo e voltou a namorar Milita.

Dia 16 (quarta-feira) - Juliana aceita companhia de Renato

Dona Tê vê Ferdinando e Gina se beijando de forma apaixonada, e fica preocupada com o possível namoro dos dois. Juliana aceita a companhia de Renato na volta da escola para casa. Rosinha afirma para Mãe Benta que lutará pelo amor de Zelão. Epaminondas promete para Renato que irá ajudá-lo no posto de saúde se for eleito prefeito. Zelão despreza Juliana.

O detetive contratado pelo prefeito das Antas descobre que Epaminondas teve um caso com uma mulher que, após dar à luz, abandonou o bebê no orfanato. Renato convida Mãe Benta para trabalhar como enfermeira no posto de saúde. Pedro diz para Ferdinando que faz questão que Epaminondas lhe peça a mão de Gina em casamento.

Dia 17 (quinta-feira) - Prefeito diz a Padre Santo que Epa teve filho fora do casamento

O prefeito das Antas diz a Padre Santo que Epaminondas tem um filho fora do casamento e que usará essa informação para prejudicá-lo na campanha eleitoral. Serelepe confessa a Mãe Benta que não sabe quem são seus pais, nem como chegou à fazenda. Epaminondas diz a Ferdinando que é contra o namoro do filho com Gina e afirma que não pedirá a mão da moça a Pedro Falcão.

Viramundo diz para Milita que deixará a cidade. Giácomo conta para Epaminondas que um detetive fez perguntas sobre o envolvimento de Epa - após a morte de sua primeira esposa - com uma mulher chamada Matilde e que ela teria saído da Vila grávida para ter seu filho nas Antas. Epaminondas conta para Catarina sobre o envolvimento que teve com Matilde antes de conhecê-la.

Dia 18 (sexta-feira) - Giácomo avisa a Viramundo que Milita não se casará com ele

Gina diz para Juliana que Ferdinando pediu para ela participar de um almoço em sua casa no domingo. Giácomo avisa para Viramundo que Milita não se casará com ele. Milita culpa Giácomo por Viramundo tê-la abandonado.

Pedro avisa para Ferdinando que Gina só se casará com ele se Epaminondas lhe pedir a mão de sua filha. Milita se revolta contra o pai e afirma que não trabalhará para ele. Padre Santo diz ao prefeito das Antas que Matilde resgatou seu filho no orfanato quando ele ainda era bebê.

Dia 19 (sábado) - Catarina pede satisfações a Epa sobre filho de Matilde

Giácomo conta para Catarina que Matilde teve um filho assim que saiu da casa de Epaminondas. Catarina pede satisfações a Epaminondas. Catarina manda Rosinha arrumar o quarto de hóspedes para Epaminondas.

Pituca conta para Serelepe que Matilde estava grávida quando deixou a casa do pai. Ferdinando avisa para Catarina que ficará noivo de Gina. Padre Santo se oferece para conversar com Catarina e acabar com sua briga com Epaminondas.

