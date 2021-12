"Meu Pedacinho de Chão": capítulos de 14 a 19 de abril

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo, de 14 a 19 de abril, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 14 (segunda-feira) - Juliana se oferece para ajudar Ferdinando

Desconfiado da intenção de Epaminondas em atrapalhar a inauguração da escola, o delegado se oferece para acompanhar o coronel até a festa. Juliana vê sinceridade nas intenções de Ferdinando e se oferece para ajudá-lo a conseguir um emprego como engenheiro agrônomo nas terras de Pedro Falcão. Serelepe consegue levar a banda para tocar embaixo da janela de Pituca, e Catarina fica surpresa.

Juliana tenta convencer Gina a se vestir de forma mais feminina. Epaminondas deixa Rodapé de castigo por ter discursado na inauguração da escola. Pedro diz para Juliana que ela pode fazer as refeições em sua casa. Gina não gosta de saber por Juliana que Ferdinando pedirá emprego para trabalhar nas terras do pai.

Dia 15 (terça-feira) - Epa descobre que Ferdinando vai trabalhar com Pedro Falcão

Viramundo comenta com Giácomo que viu poucas crianças na escola. Juliana pede a seus alunos que incentivem as outras crianças a frequentar a escola. Renato conta para Ferdinando que pretende ajudar Juliana com os exames laboratoriais das crianças e deixa o amigo enciumado. Juliana agradece Zelão por ter incentivado as crianças a irem à escola e Rosinha fica com ciúmes. Zelão diz a Rodapé que comprará papel e envelope para o amigo escrever cartas de amor para Juliana.

Incentivado por Juliana, Pedro aceita contratar os serviços de Ferdinando em troca de cama e comida, mas Gina não aprova a decisão. Ferdinando avisa a Catarina que sairá de casa. Ela conta para Epaminondas que o filho trabalhará no sítio de Pedro Falcão. Ferdinando diz para o pai que não lhe deve satisfações quando ele o questiona sobre a decisão de trabalhar para seu inimigo.

Dia 16 (quarta-feira) - Rodapé deixa na mesa de Juliana a carta de amor

Rodapé alerta Ferdinando para tomar cuidado com Gina. Renato ensina para as crianças na escola como fazer os exames laboratoriais. Renato comenta com Catarina sobre seu constrangimento de estar em sua casa sem a presença de Ferdinando e ela aproveita para alertá-lo que o enteado está interessado em Juliana.

Rodapé deixa na mesa de Juliana a carta de amor que escreveu a pedido de Zelão. Epaminondas não gosta de saber que Renato resolveu construir seu consultório em Vila Santa Fé. Juliana se surpreende ao ver a carta que Rodapé deixou em sua mesa.

Dia 17 (quinta-feira) - Serelepe foge

Epaminondas diz a Catarina que não quer mais Renato em sua casa. Giácomo conta a Renato que Pedro Falcão doou as terras para que ele pudesse construir a venda e o médico fica interessado na informação. Catarina tenta convencer Epaminondas a adotar Serelepe, mas não consegue.

Serelepe foge, com medo de que o coronel o entregue ao prefeito, que o levaria para o orfanato. Pedro comenta com todos que, se Renato assumir a construção do consultório, ele doará o terreno. Renato tranquiliza Catarina, dizendo que não tem interesse em Juliana. Mãe Benta aconselha Rosinha a esquecerZelão.

Dia 18 - (sexta-feira) - Zelão diz a Rodapé que não entregará Serelepe

Zelão deixa claro para Rosa que eles não são noivos e exige que ela deixe Juliana em paz. Epaminondas garante a Catarina que conseguirá uma forma de entregar Serelepe para o prefeito e ela não gosta dessa decisão. Ferdinando comenta com Pedro Falcão que não gosta da ideia de Renato construir um pronto-socorro na vila.

Zelão diz a Rodapé que não entregará Serelepe para o prefeito, como mandou Epaminondas. Pedro diz a Juliana que gostou de conversar com Renato, e Ferdinando sente ciúmes. Renato diz a Catarina e Amância que não acredita que o coronel seja contra as novidades que beneficiarão o vilarejo.

Dia 19 (sábado) - Catarina descobre que Serelepe está em sua casa

Epaminondas insinua que Renato deve se mudar para Antas. Catarina não gosta da atitude do marido e ameaça sair de casa. Ferdinando confessa a Juliana que gosta muito dela. Mãe Benta diz a Rosa que Zelão gosta de Juliana. Dois soldados vestidos à paisana perguntam a Giácomo sobre Serelepe, dizendo que, a mando do prefeito, precisam levar o menino para o orfanato.

Serelepe conta a Tuim que não sabe quem são seus pais. Viramundo e Milita avisam ao garoto que os soldados estão procurando por ele. Pituca esconde Serelepe no quarto que era de Ferdinando e pede a Amância para levar comida para o menino. Catarina descobre que Serelepe está em sua casa.

