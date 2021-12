"Meu Pedacinho de Chão": capítulos de 12 a 17 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo, de 12 de abril a 17 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 12 (Segunda-feira) - Ferdinando diz a Gina que sente vontade de beijá-la

Ferdinando confessa a Gina que sente vontade de beijá-la. Mãe Benta diz a Serelepe que sabe que foi ele quem esvaziou os pneus do carro do coronel Epaminondas. Mãe Benta esconde as balas do revólver de Zelão com medo do que o filho possa fazer. Epaminondas diz a Catarina que ela pode chamar Ferdinando para morar com eles.

Serelepe confessa a Pituca que foi ele quem esvaziou os pneus do carro. Pituca diz a Tuim que quer se casar com Serelepe quando crescer. Catarina avisa a Ferdinando que Epaminondas permite que ele volte para casa sob a condição de não se envolver com a fazenda.

Dia 13 (Terça-feira) - Gina expulsa Ferdinando de sua casa

Pedro Falcão maldiz Ferdinando para Gina. Rodapé e Mãe Benta comentam sobre a volta de Ferdinando para a casa de Epaminondas sem entender o motivo da reconciliação entre pai e filho. Pedro Falcão sente-se traído e comenta com Giácomo que não quer mais saber de Ferdinando.

Dona Tê avisa a Gina e Juliana que não permite a entrada de Ferdinando em sua casa. Epaminondas manda chamar Serelepe. Ferdinando insiste para Epaminondas deixá-lo trabalhar nas terras da fazenda. Ferdinando aparece na casa de Pedro Falcão e Gina o expulsa.

Dia 14 (Quarta-feira) - Epaminondas pede para conversar com Zelão

Ferdinando comenta com Giácomo que sente por não poder ir mais à casa de Pedro Falcão e sua família. Dona Tê diz a Gina que chegou a sonhar em vê-la casada com Ferdinando.

Ferdinando avisa a Epaminondas que ele não pode mandar Zelão embora de sua casa e nem demiti-lo sem pagar indenização. Pedro Falcão chama a atenção de Marimbondo por ele ter ido à escola embriagado. Epaminondas pede para conversar com Zelão.

Dia 15 (Quinta-feira) - Epa avisa Zelão que não irá mais expulsá-lo da fazenda

Epaminondas paga a Zelão o salário atrasado e suas férias, avisa ao empregado que irá assinar sua carteira de trabalho e não irá mais expulsá-lo da casa onde mora com Mãe Benta. Rosinha desconfia da bondade de Epaminondas com Zelão e comenta com Izidoro que estranhou a atitude do patrão.

Epaminondas diz a Catarina e a Ferdinando que não pagará Zelão pelos anos anteriores de trabalho. Ferdinando se certifica de que nenhum empregado de Epaminondas tem carteira assinada. Renato diz a Ferdinando que os alunos da escola exigirão seus direitos trabalhistas.

Dia 16 (Sexta-feira) - Juliana desafia Gina a usar o vestido

Ferdinando aproveita a ausência de Epaminondas e leva Serelepe para almoçar em casa com Pituca. Zelão resolve ir à cidade das Antas para tirar sua carteira de trabalho. Juliana comenta com Gina que desconfia de que Ferdinando gostava dela.

Epaminondas deixa Zelão confuso ao dizer que não precisa mais de sua carteira de trabalho. Dona Tê se desespera ao descobrir que Gina saiu armada para defender Pedro Falcão da discussão com o prefeito. Pedro Falcão consegue desarmar a filha. Juliana desafia Gina a usar o vestido que ela e Ferdinando lhe deram.

Dia 17 (Sábado) - Gina ameaça sair de casa

Coronel Epaminondas diz a seus empregados que não precisam tirar carteira de trabalho e avisa que demitirá aquele que insistir. Mãe Benta avisa a Zelão que ele perderá Rosinha, pois a moça demonstra interesse por Izidoro. Pedro Falcão repreende Gina e ela ameaça sair de casa. Epaminondas avisa a Ferdinando que ele será seu candidato a prefeito, deixando o filho irritado.

Gina surpreende os pais ao colocar para dormir o vestido que Juliana lhe deu. Ferdinando diz a Catarina que seu pai não tem o direito de decidir sobre o rumo de sua vida. Dona Tê avisa a Juliana que Gina está dormindo com o vestido que ela lhe deu de presente.

