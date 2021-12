Mesmo com acusações de assédio, pai e filha são escolhidos para ficar no BBB 18

Mesmo após as polêmicas e acusações de assédio sexual, Ayrton e Ana Clara, pai e filha da Família Lima, foram os escolhidos pelo público para continuar no Big Brother Brasil 18 (BBB 18), da TV Globo. O resultado foi anunciado durante a exibição do programa deste domingo, 28. A edição também contou com a formação do primeiro paredão.

A partir de agora, os dois passarão a se comportar no reality como um único participante na hora da votação e também durante as disputas por liderança e prova da comida.

Neste domingo, eles escolheram o participante Diego para ir ao paredão. Ele irá disputar a permanência na casa com as sisters Mara e Ana Paula, ambas indicadas pelo líder Mahmoud.

Polêmica

O participante Ayrton, o pai na Família Lima, vem sendo acusado de assédio sexual por alguns internautas, devido aos "excessos" na relação com a filha Ana Clara. Em algumas cenas, ele aparece dando um selinho na jovem, deitada sobre ela e fazendo movimentos considerados estranhos. As cenas causaram revolta nas redes sociais e alguns fãs falaram até em expulsão.

Já em um outro momento, o pai na Família Lima voltou a causar polêmica após aparecer em uma posição inusitada com o sobrinho Jorge. A família chegou a ser avisada pela produção do programa sobre as acusações.

