Megapix exibe sucessos do cinema em Sessão Retrô

O cinema dos anos 80 e 90 poderá ser revisitado na Sessão Retrô, promovida pelo canal Megapix (tv por assinatura), todas as quartas do próximo mês. As novas gerações poderão conhecer alguns dos filmes e astros que marcaram essa época, como John Travolta, Samuel L. Jackson e Uma Thurman em Pulp Fiction,de Quentin Tarantino, Macaulay Culkin em O Anjo Malvado, e Arnold Schwarzenegger em O Sobrevivente.

Os filmes retrôs - A primeira viagem ao tempo se dará com a exibição do filme Top Gang 2! - A Missão, cuja atuação principal fica por conta de Charles Sheen, na pele do guerrilheiro aposentado Topper Harley, que é convocado para uma nova missão. Para à produção, o ator teve que malhar de forma intensiva.

A segunda sessão traz o filme O Anjo Malvado, uma produção de 1993. Nele, o ator Macaulay Culkin , com 13 anos na época e já conhecido por protagonizar Esqueceram de Mim em 1990, vive o personagem Henry Evans, um garoto com rosto angelical, mas com personalidade perversa.

Na sequência, Arnold Schwarzenegger estrela O Sobrevivente, o mais antigo entre os filmes exibidos, produção de 1987.

Para encerrar a programação retrô com chave de ouro, o premiado filme Pulp Fiction - Tempo de Violência, de 1994, segunda obra na carreira de Quentin Tarantino como diretor.

No elenco, John Travolta e Samuel L. Jackson vivem dois assassinos profissionais, cuja história se entrelaça com a de um pugilista interpretado por Bruce Willis.

