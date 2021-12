Max sobrevive a atentado e desmascara a vilã Carminha

Em "Avenida Brasil", a vilã Carminha sabota o barco de Max (Marcello Novaes), que afunda. Mas Lucinda (Vera Holts) consegue salvar o malandro, sem que ninguém saiba. Recuperado, ele desenterra um envelope com as fotos da sua transa com Carminha e vai à mansão.

A ex-amante quase morre de susto ao vê-lo vivo e tenta fugir, mas ele a impede e entrega as fotos para Ivana, que começa a gritar histérica. A empresária mostra as fotos da transa do marido com Carminha. Muricy (Eliane Giardini) passa mal. Adauto e Leleco ficam boquiabertos. Tufão vai até Carminha e a desmascara.

