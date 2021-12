Matheus volta ao "Bom Dia & Cia" e Silvia se despede

O retorno antecipado de Matheus Ueta e a despedida de Silvia Abravanel surpreendeu o público do "Bom Dia & Cia", do SBT, nesta terça-feira, 28. A volta do apresentador mirim aconteceu um dia após a emissora anunciar que Matheus e Ana Julia voltariam ao programa, porém teriam que dividir o espaço com Silvia. A apresentadora e diretora comandaria a atração às segundas, terças e quartas, enquanto Matheus e Ana Julia ficariam com as quintas, sextas e sábados.

No início do programa desta terça, Silvia chegou a anunciar que o público teria uma surpresa. "Eu falei para vocês que a gente teria uma surpresa essa semana, mas essa surpresa acabou adiantando, porque não consigo, fico me coçando toda. Bom dia, surpresa, vem cá", disse a apresentadora, antes de receber Matheus.

Mas a surpresa também ficou por conta das palavras de Silvia. Ao fim do "Bom Dia & Cia", ela se despediu, agradeceu aos espectadores e anunciou que, a partir desta quarta-feira, Matheus e Ana Julia voltam a apresentar o programa.

"Eu quero agradecer muito, muito, muito por vocês todos aí de casa, nesses quinze dias de ausência do Matheus e da Ana Julia, terem me recebido aí, terem curtido comigo, gostado de mim aqui no 'Bom Dia'. E hoje eu me despeço de vocês, porque amanhã volta a Ana Júlia. Matheus, obrigada por deixar eu ficar aqui no seu programa e representar vocês na casa das pessoas. Um beijo grande, obrigada e tchau", falou a apresentadora.

De acordo com o portal UOL, o SBT não soube informar se o esquema de revezamento entre Silvia e os apresentadores mirins anunciados na segunda foi cancelado.

Matheus e Ana Julia foram impedidos de comandar o programa infantil após o SBT receber uma notificação judicial no dia 15 de julho, o que levou Silvia assumir a atração à pressas. O documento alegava que faltava "adequação de horário" de trabalho com a idade e rotinas das crianças.

A emissora, que imediamento entrou com recurso para tentar reverter a situação, garante que presta todo tipo de assistência a seus atores/apresentadores mirins, o que inclui psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista e até professor particular.

