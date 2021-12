Matheus é eliminado do BBB 16

Com 6 pontos, Matheus foi o eliminado desta terça-feira, 22, do Big Brother Brasil 16, no paredão que disputou com Dona Geralda. O brother perdeu em todas as cinco regiões do Brasil e na votação por telefone e SMS.

Matheus foi logo para os braços da mãe e se emocionou na saída do reality-show. "Não me arrependo de nada. Estou muito feliz, agora mais feliz ainda com minha família", disse Matheus.

