Matheus chama Geralda de falsa e cria confusão na casa

O clima voltou a ficar feio entre Geralda e Matheus, após o engenheiro chamar novamente a aposentada de falsa na festa deste sábado, 19. A confusão foi tão grande, que envolveu todos os participantes da programa, até o novo integrante, Lahan - que na verdade é um ator.

Tudo começou quando Dona Gê afirmou que Matheus teria medo de enfrentar Ronan no paredão. Mas o rapaz não ficou por baixo e já foi avisando que ela seria indicada por Maria Cláudia, que é a líder da semana.

Depois de muita bebida, os ânimos ficaram mais aflorados e Matheus e Cacau xingaram Geralda, o que não agradou Munik, que interviu a discussão."Dá para parar, está feio. Isso é falta de respeito. Independente de ela ter te chamado. Isso é feio", disse a goiana.

A confusão ficou pesada e Geralda foi se consolar com o "Libanês", que a levou para o quarto, para dormir. Um tempo depois, Cacau foi até o quarto, para conversar com Ronan, mas Dona Gê não deixou barato e expulsou a Youtuber do cômodo.

"Oh menina, deixa de ser falsa", disse Gê para Cacau e ainda alertou Ronan: "Ela não gosta de você, não".

