Mateus Solano fala sobre seus personagens em Arte do Artista

A TV Brasil apresenta nesta segunda-feira, 12, o terceiro programa da nova temporada do "Arte do Artista". A atração vai ao ar às 23 horas, com um convidado especial, o ator Mateus Solano. Depois de viver um dos maiores vilões da teledramaturgia brasileira, Mateus Solano reencontra Aderbal Freire-Filho e, além de relembrar muitos outros trabalhos, canta, interpreta, se caracteriza e faz grandes revelações para o apresentador, que já foi seu diretor na peça Hamlet.

Mateus começa o programa numa cena em busca do Príncipe Hamlet. Passeia pelo cenário e declama trechos da peça, que é relembrada com imagens dos personagens de Mateus Solano e Wagner Moura.

Com essa interseção de imagens, o ator surge no camarim mágico e inicia o bate-papo falando sobre as muitas vidas de um ator e o que se aprende com cada uma dessas vivências, seja no teatro, no cinema ou na televisão.

"Hoje em dia está tudo muito efêmero. As pessoas esquecem as coisas muito rápido. A televisão e o cinema trouxeram uma perpetuação do trabalho da gente. O grande barato é visitar aquilo sempre, com um olhar diferente e com o público diferente. Mas, por mais efêmera que seja a nossa profissão, o importante é ficar perpetuado no coração de quem assiste. Isso é o que eu acho mágico e funcional da arte", explica Solano.

Livro

Aderbal aciona a Máquina de Pensar/te e apresenta o livro O Mito de Sísifo, ensaio sobre o absurdo, do escritor francês Albert Camus. O apresentador traz uma epígrafe que cai como uma luva quando se trata do fazer artístico: "Ó, minha alma, não aspira à imortalidade, mas esgota o campo do possível".

E logo depois faz a seguinte pergunta para o convidado: Como ficou a vida fazendo esse personagem que fez tanto sucesso na televisão brasileira?

Mateus responde: "Você começa a viver dentro do que o outro espera que você seja. Isso é muito complicado, principalmente pra mim que gosta de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de ir aos lugares, ver as pessoas. Mas eu não vejo, eu não assisto, eu sou assistido em qualquer lugar que eu vá. Isso é a parte mais triste, essa visibilidade tão grande. É eu não poder ser eu. Eu tenho que montar algum personagem para viver a minha própria vida."

Sobre música, o ator revela: "Eu voltei a estudar violino. Estou fascinado em voltar a estudar porque eu fiz um pouco quando eu tinha 6 ou 7 anos, mas fui massacrado pela repetição. Quando eu vi que o meu negócio não era a repetição e sim o improviso eu fui para o teatro".

