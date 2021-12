Mateus Solano diz que não é a Carminha de calças

Destaque desde o primeiro capítulo da novela Amor à Vida, da Rede Globo, Mateus Solano vem chamando a atenção do público. Nas redes sociais, o ator, que vive o primeiro vilão da sua carreira na televisão, está sendo chamado de "nova Carminha" - vilã interpretada por Adriana Esteves na trama Avenida Brasil (2012).

Solano, amigo da atriz desde que contracenou com ela em Morde & Assopra (2010), contou ter recebido a 'bênção' da antiga vilã e nega que esteja tentando substituir o papel já feito por Adriana. "Não faço a Carminha de calças! Sou o Félix de calças!", disse o ator ao site da novela.

O ator contou que antes do primeiro capítulo de Amor à Vida, Adriana mandou uma mensagem para ele dizendo que as pessoas na casa dela estavam torcendo por ele. "Hoje, sabendo que ela me deu essa bênção, fiquei muito feliz", revelou.

