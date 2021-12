MasterChef Profissionais elimina três participantes em estreia da nova temporada

O MasterChef Profissionais (Band) começou com tudo nesta terça-feira, 5. Em sua estreia, o reality culinário eliminou três dos 16 participantes da nova temporada. Pedro Pecego, Edney Moreira e Bárbara Cardin deixaram a competição no primeiro episódio, após não agradarem o paladar dos jurados na execução dos pratos.

Na primeira prova, os candidatos foram divididos em dois grupos. Oito tiveram a missão de fazer uma releitura de feijoada. Pedro, o primeiro eliminado, sem perceber, cozinhou com açúcar pela metade da prova e não conseguiu reverter o erro. "Pedro, não estava boa a sua comida. Você sabe disso. Faltou o sabor. O que ficou mais longe da feijoada foi seu prato", disse o jurado Erick Jacquin.

Na segunda prova do programa, os demais oito candidatos precisaram desossar um leitão e usar duas partes do animal em sua receita. Ao terminarem, Edney percebeu que esqueceu de colocar uma das partes no prato. "Vimos dois grandes erros no seu prato. Você não respeitou uma regra da prova e, por isso, infelizmente, você nos deixa hoje", anunciou Paolla Carosella.

Na terceira e última prova, Luby, Pedro, Bárbara e Ravi precisaram recriar um menu completo assinado por Jacquin para servir 30 pessoas. Os participantes, no entanto, cometeram diversos erros de execução e levaram bronca do jurado. "A pessoa que mais deixou a desejar na organização, nas técnicas e na forma de conduzir o preparo e que vai embora hoje é você, Bárbara", pontuou Henrique Fogaça. Porém, o chef elogiou a jovem em sua eliminação: "Acho que você tem um ótimo futuro. Você é muito nova. A cozinha exige tempo, rotina, o dia a dia. Com o tempo, você vai aprimorando".

Os internautas aprovaram a tripla eliminação na estreia do programa. "Três eliminados de uma vez?! Gosto assim, temporada objetiva #MasterChefBR", disse uma seguidora. "Logo de cara, 3 participantes eliminados nesse 1 episódio do masterchef profissional. A parada vai ser louca", afirmou outra.

Três eliminados de uma vez?! Gosto assim, temporada objetiva #MasterChefBR — Jennifer Bitencourt (@jenbitencourt) 6 de setembro de 2017

Tô de face com esse episódio, tles eliminados OMG! #MasterChefBR Amazing! — Roger Fernandes (@MChefRoger) 6 de setembro de 2017

Logo de cara, 3 participantes eliminados nesse 1 episódio do masterchef profissional. A parada vai ser louca. — 👽✨ (@szn_massaro) 6 de setembro de 2017

MasterChef Profissionais elimina três participantes em estreia da nova temporada | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo