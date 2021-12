Mart'nália abre a nova temporada do Sarau, na Globonews

Na sexta-feira, dia 30, Mart'nália contagia o público do GloboNews com sua alegria e descontração na estreia da nova temporada do Sarau.

Além de cantar alguns de seus maiores sucessos e colocar Chico Pinheiro para cantar e dançar, a cantora, compositora e percussionista fala ao apresentador sobre a sua trajetória profissional, além de recordações da infância.

Filha do sambista Martinho da Vila e da cantora Anália Mendonça - daí Martinália, uma mistura dos nomes dos pais - ela lembra que, quando era criança, sua casa era uma festa e vivia cheia de nomes consagrados da música popular brasileira. Paulinho da Viola, por exemplo, é padrinho de seu irmão. Mas, nessa época, Mart`nália só gostava de rua, de bola, de jogos e das brincadeiras que a tiravam de dentro de casa. "Música era coisa de gente grande", define. Usando suas próprias palavras, ela "era um moleque".

Pontapé inicial

Os pais fizeram escola e, dos oito filhos de Martinho e Anália, seis seguiram carreira na música. Mart'nália deu o pontapé inicial aos 16 anos, fazendo vocal de apoio para o pai com os irmãos Pinduca e Analimar.

Mas, foi graças a Caetano Veloso, seu padrinho profissional, que ela bateu o martelo na escolha da profissão. Em 2002, ela lançou o CD Pé do Meu Samba, cuja faixa-título foi composta por Caetano para ela. Ele é ainda o produtor desse disco.

No Sarau, ela lembra também algumas das músicas que, na sua voz, tornaram-se temas de novela e grandes sucessos, como Cabide, de Ana Carolina, em Paraíso Tropical (2007) e Don't Worry, Be Happy, de Três Irmãs (2008), além da mais recente Fui, no ar desde 2013 em Pé na Cova, seriado em que Mart`nália ainda atua como atriz, interpretando a mecânica Tamanco.

Agora, Pra Que Chorar promete ser o seu novo sucesso na novela Babilônia, próxima novela das nove da Globo, de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, com estreia prevista para março de 2015.

