"Marizete é muito pé no chão", diz Bruna Marquezine

Bruna Marquezine está pronta para mais um desafio. Depois das críticas por conta de "Em Família", em que dividiu o posto de protagonista com Júlia Lemmertz, a atriz afirma estar preparada para sua nova personagem, Marizete, de "I Love Paraisópolis", que estreia no próximo dia 11, no horário das 19h, na Globo. A trama gira em torno desta menina forte e decidida, que vive na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, e trabalha para sustentar a família.

Como é esta nova personagem?

Vou fazer a Mari, que nasceu e foi criada em Paraisópolis. Ela não teve uma vida fácil e, por isso, amadureceu rápido demais. A gente até brinca que, em alguns momentos, ela é um pouco homem, já que tem uma força muito masculina dentro dela. É batalhadora, muito justa, ética e faz tudo pela família. Está sempre buscando um futuro melhor, mas não pensa em luxo; quer apenas uma situação estável. É uma menina muito pé no chão.

Você tem alguma semelhança com a personagem?

Nós duas trabalhamos desde muito cedo. A Mari começou a trabalhar, de acordo com o texto, aos 13 anos. Ela já foi faxineira, vendedora, garçonete... Eu comecei mais cedo, mas ela teve trabalhos mais puxados. Isso traz uma responsabilidade e uma maturidade bem grandes para a gente. Ela também é, como eu, muito justa e leal às pessoas que ama.

Você foi criticada na época de "Em Família". Tem medo de novas críticas?

Tento filtrar as críticas. Elas são sempre muito bem-vindas, porque podem me abrir os olhos para coisas que não enxergo. Tanto as críticas positivas quanto as negativas. Como a maior parte vem da internet, tem muita coisa que não dá para levar em consideração. Faz parte. É consequência do meu trabalho. Não dá para agradar todo mundo.

Como é a relação da Mari com o personagem do Caio Castro?

Ela e o Grego foram criados juntos. Foi com o Grego que ela descobriu o primeiro amor. E todo mundo sabe que o nosso primeiro amor a gente guarda com carinho, independentemente de como tenha terminado. Ele pegou um caminho errado (do crime), que ela não aceita. Acho que, enquanto ele continuar na vida que leva, ela não fica com ele.

Ela tem uma relação muito intensa com a Danda (Tatá Werneck). Como é isto?

Elas são irmãs de criação e vão se meter em aventuras atrás de emprego. Elas dividem tudo, se tratam como irmãs e brigam como tal.

