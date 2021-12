Marina se declara para Clara e elas resolvem se afastar

Marina (Tainá Müller) finalmente terá coragaem para se declarar a Clara (Giovanna Antonelli) nos próximos capítulos de Em Família.

Conforme dialógo postado pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Marina acredita não ter chances com Clara e resolve contar o que sente, mas também se afastar da assistente.

Após um atraso de Clara no trabalho, Marina chama ela para conversar. Clara acredita que ouvirá uma demissão, mas a fotógrafa deixará claro que o assunto que quer falar é outro:

"Preciso falar da admiração que tenho por você. Desde a primeira vez em que te vi, fiquei fascinada por você. E só porque você é assim, leve, sincera, doce, iluminada. Quero que você saiba que foram todas as nossas diferenças que me aproximaram de você. Como um imã", dirá Marina.

Clara concordará que a ligação entre elas foi imediata e tenta argumentar falando da amizade que sente.

A fotógrafa insistirá que elas sentem algo mais forte uma pela outras. "Tudo que não temos falado verbalmente esse tempo todo, temos trocado em emoção, em intenção, em olhares... quase em telepatia. Você sabe bem, Clara", dirá Marina.

Clara tenta justificar dizendo que não sabe o que sente: "Sei. Quer dizer... não sei bem. Mas também não sei como lidar com isso. Que pode ser, sei lá, uma dúvida minha também, entende?".

"Por isso é que estou falando por nós duas", diz a fotógrafa que revela: "Não posso, não consigo mais conviver com a presença da ausência do seu amor, Clara".

"Então estamos mesmo falando de amor. É isso?", questiona a dona de casa.

"Você sabe que sim. E, para o nosso bem, precisamos nos afastar. Quero que você continue trabalhando aqui porque te acho realmente uma promessa. Mas, por uma questão de sobrevivência minha, estou, digamos assim, te demitindo do meu coração" encerrará Marina, deixando a amiga chocada.

Em casa, depois de refletir sobre a confissão de Marina, Clara volta à casa da fotógrafa e pede demissão. "Matutei muito sobre o que você falou comigo sobre a nossa situação. Não me saiu da cabeça daquele momento até hoje. Até agora. Principalmente as palavras finais. Você disse: "Para o nosso bem, precisamos nos afastar". Essa frase e outras que ainda vou lhe dizer martelam na minha cabeça, no meu coração, desde o momento em que ouvi você dizer", dirá Clara.

"Não estou fechando a porta entre nós duas. Apenas encostando. Mas tenho que dizer", dirá Clara, deixando Marina ansiosa. "Você falou: "Por uma questão de sobrevivência minha, estou te demitindo do meu coração". Eu vim para acrescentar que não posso concordar em insistir com a minha presença e com isso impedir a sua sobrevivência. E sou eu, então, que me demito de continuar vindo aqui. Se precisamos nos afastar, que seja um afastamento radical para que a gente sofra menos", encerra a dona de casa, tentando evitar que Marina sofra com a sua presença.

Marina e Clara se abraçarão e chorarão juntas até Clara ir embora depressa, para evitar mais sofrimento com a despedida.

