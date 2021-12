Marina Ruy Barbosa canta com Roberto Carlos em especial da Globo

A atriz Marina Ruy Barbosa participou da gravação do especial de fim de ano da Globo, Roberto Carlos: Muito Romântico, na noite de terça-feira, 4.

Em um vídeo do momento, a atriz aparece cantando a música Na Paz do Seu Sorriso ao lado do cantor.

"Estou tão emocionada. Queria que esse momento se congelasse. Certamente esse é um dos dias mais emocionantes e mais importantes da minha vida", disse Marina logo após sua participação.

Em seu Twitter, a atriz já havia deixado claro que os fãs não deveriam ter grandes expectativas em relação a sua voz: "Deixando claro... Não sei cantar, ok galera? [...] Ele vai cantar e eu vou me divertir e emocionar."

Quem estará no especial

Além de Marina Ruy Barbosa, o especial Roberto Carlos: Muito Romântico ainda contou com a participação de Michel Teló, Alejandro Sanz e Zizi Possi.

Outra presença ilustre foi a de Dudu Braga, filho do cantor. "Pra mim é uma honra cantar com a banda do meu filho. Na verdade, o Dudu sabe que é meu grande ídolo", contou Roberto.

O programa será exibido em 21 de dezembro, uma sexta-feira, na Globo.

adblock ativo