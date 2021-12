Marília Pêra deixa Pé na Cova por problemas de saúde

Marília Pêra terá que deixar a nova temporada do série Pé na Cova (Globo), que estreia em 8 de abril. A atriz está com um problema de saúde e terá que se afastar para fazer tratamento.

A notícia foi dada por Miguel Falabella, autor e protagonista do seriado, durante encontro com a imprensa realizado na noite desta terça-feira, 18, no Projac, complexo de estúdios da Globo, no Rio de Janeiro.

Segundo Falabella, Marília está com um problema no quadril e possivelmente terá que colocar uma prótese. "Eu fiquei muito mexido quando soube, pensei 'Como é que vai ser?", disse.

Para tirar a personagem de Marília do ar, Falabella resolveu colocar Darlene internada na clínica psiquiátrica do Dr. Zolta, papel de Diogo Vilela. Mas o autor garante que ela não será esquecida em nenhum capítulo. "Ela é muito citada pelos outros personagens", afirmou Miguel.

